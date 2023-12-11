محمد سبزه زاری در گفتوگو خبرنگار مهر بیان کرد: در بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی از بامداد چهارشنبه موج بارشی وارد استان خوزستان میشود که سبب رگبار، رعد و برق، وزش باد متوسط تا شدید و در ارتفاعات بارش برف و در مناطق مستعد ریزش تگرگ خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان اضافه کرد: از چهارشنبه تا صبح پنجشنبه اوج فعالیت موج سامانه ناپایدار در استان خواهد بود و از اواخر روز پنجشنبه سامانه بارشی از استان خارج میشود.
سبزه زاری عنوان کرد: به دلیل کاهش دمای همراه با سامانه یادشده در اواخر وقت روز چهارشنبه بارش پراکنده برف در ارتفاعات و گردنههای نواحی کوهستانی نیز مورد انتظار است.
وی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته آغاجاری با ۲۹.۱ و ایذه با ۵.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط در خوزستان گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۲۸.۸ و حداقل به ۱۳.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.
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