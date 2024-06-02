هوای خنک طی ۳ روز آینده در اردبیل ماندگار است

مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان اردبیل اظهار کرد، بر اساس نقشه‌های هواشناسی، از امروز با نفوذ پرفشار سطح زمین به منطقه ضمن وزش باد خزری در نوار شرقی گاهی با سرعت تند و کاهش دمای هوا نسبت به روزهای گذشته، آسمان استان نیمه ابری تا ابری خواهد بود.

وی افزود: طی امروز تا صبح فردا در مناطقی از استان به ویژه در نوار شرقی و نواحی منتهی به کوهستان سبلان بارش پراکنده باران گاهی به صورت رگبار و رعدوبرق و در مناطق مستعد رخداد تگرگ پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با بیان اینکه هوای نسبتاً خنک همراه با وزش باد شرقی طی سه روز آینده در سطح استان ماندگار است، ادامه داد: از روز چهارشنبه دمای هوا به طور نسبی افزایش می‌یابد به طوری که در روزهای پایانی هفته هوای گرم در سطح استان انتظار می‌رود.

کوهی بیان کرد: از فردا تا آخر هفته جاری هرچند شرایط جوی نسبتاً پایدار هست اما از شرایط فصلی و محلی در ساعات عصر و اوایل شب رگبار و رعدوبرق پراکنده احتمال می‌رود.