هشدار سطح «نارنجی» هواشناسی در کهگیلویه و بویراحمد صادر شد

ولی بهره کند در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: طی بعد از ظهر چهارشنبه تا ظهر پنجشنبه هفته جاری ورود سامانه بارشی و با توجه به شدت بارشها هشدار سطح نارنجی هواشناسی را داریم.
وی نوع مخاطره را بارش باران، در مناطق گرمسیر رعد و برق و وزش باد شدید دانست و بیان کرد: کاهش محسوس دما در ارتفاعات بارش برف و رخداد مه پیش بینی شد.
بهره مند گفت: اثر مخاطره اختلال در ناوگان حمل و نقل جادهای ریلی و هوایی، لغزندگی زمین در گردنههای کوهستانی به سبب بارش برف، کاهش دید، سقوط سنگ از ارتفاعات، سیلابی شدن مسیلها، طغیان رودخانهها، آب گرفتگی معابر، صاعقه و خسارت به سازههای موقت است.
رئیس اداره پیش بینی هواشناسی استان تصریح کرد: تنش دمایی در سالنهای دامداری مرغداری و گلخانهها نیز دور از انتظار نیست.
وی بر پرهیز از سفرهای غیر ضروری، عدم توقف در بستر و حاشیه رودخانهها، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانهها و مسیلها، خودداری از فعالیتهای کوه نوردی و جابجایی عشایر، محدودیت در فعالیتهای عمرانی، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی و پاک سازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آب روها، آمادگی راهداری جهت برف روبی در گردنهها و نقاط سردسیر، کنترل دما و رطوبت در سالنهای پرورشی و انتقال ماشین آلات کشاورزی به نقاط مسقف تاکید کرد.
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