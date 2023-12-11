بررسی فرآیند انتخابات صنف خبازان شهرستان البرز در دستگاه قضا

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد تقی زاده در تشریح این خبر گفت: بر اساس مطالبه و ادعای بعضی گروه‌ها در خصوص بروز تخلف و اقدامات غیر قانونی احتمالی در فرآیند برگزاری انتخابات اتحادیه صنف خبازان شهرستان البرز، در چند روز اخیر موجب ایجاد برخی حواشی در فضای حقیقی و مجازی شده است.

وی افزود: از آنجایی که این انتخابات با حضور نماینده دستگاه‌های متولی و نظارتی برگزار شده، بدون شک در صورت تخلف نیز برای آن راهکارهای قانونی پیش بینی گردیده و افراد معترض نیز نسبت به روند برگزاری انتخابات می‌بایست بدواً مدارک و مستندات خود را به کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی ارائه دهند تا مورد بررسی قرار گیرد، بطوری که این موضوع تا مرحله رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیز قابل پیگیری می‌باشد.

تقی زاده بیان کرد: دستگاه قضائی نسبت به جنبه نظارتی موضوع بی تفاوت نبوده و به منظور بررسی ادعاها و تخلفات احتمالی در این خصوص ورود کرده و موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار خواهد گرفت تا در صورت احراز تخلفات با متخلفان برخورد گردد، چرا که رعایت قانون در تمامی بخش‌ها فصل الخطاب است.

دادستان شهرستان البرز در خصوص برخی حواشی در حوزه توزیع آرد و نان شهرستان نیز اعلام کرد: با توجه به اهمیت توزیع و مصرف آرد یارانه‌ای اختصاص یافته به نانوایان شخصاً چندین نوبت به همراه کارشناسان دستگاه‌های متولی از روند توزیع آرد و نان به صورت سرزده بازدید به عمل آورده و تاکنون چندین متخلف با توجه به نوع تخلف به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شده‌اند.

وی تصریح کرد: با پی گیری های مستمر دادستانی در زمینه اخلال در نظام توزیع آرد و نان تا کنون گزارشی از سوی دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی وصول نشده است و در صورت دریافت گزارشات نهادهای نظارتی و مردمی و احراز تخلفات و شناسایی متخلفان قطعاً دستگاه قضائی با افرادی که امنیت غذایی مردم را به مخاطره می‌اندازند برخورد خواهد کرد