مدافع استقلال دربی را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر در اهواز به مصاف فولاد خوزستان رفت که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در جریان این دیدار ایمان سلیمی در دقیقه ۴۱ به دلیل مصدومیت از ناحیه سر و چشم نتوانست به بازی ادامه دهد تا کوین یامگا جایگزین او در میدان شود.

پس از این دیدار و بررسی‌های پزشکی مشخص شده که مصدومیت این بازیکن جدی است و نمی‌تواند در بازی روز پنجشنبه استقلال مقابل پرسپولیس به میدان برود.

پیش از این محمد حسین مرادمند مدافع اصلی آبی‌های پایتخت به دلیل مصدومیت شدید در دیدار با تراکتور دربی را از دست داده بود.

با این شرایط دست جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران برای دربی در خط دفاعی خالی خواهد بود.