راهکار مدیرعامل پرسپولیس برای دو بازیکن خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، گئورگی گولسیانی و وحدت هنانوف دو بازیکن خارجی پرسپولیس با ارسال اخطاریه‌هایی به باشگاه خواستار دریافت مطالبات فصل جاری شدند. آنها در حالی نوتیس به باشگاه داده‌اند که حدود ۲۲ درصد از قراردادهای فصل جاری را دریافت داشته‌اند اما طبق مقررات به دلیل عدم دریافت پول در دو ماه گذشته و تأخیر در پرداخت مبلغ قرارداد فصل جاری چنین خواسته‌ای را مطرح کرده‌اند.

رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که دنبال پرداخت بخش دیگری از قراردادهای فصل جاری بازیکنان قبل از برگزاری دربی ۱۰۲ پایتخت است تصمیم دارد ارز قابل توجهی را به این دو بازیکن اختصاص دهد تا میزان دریافتی آنها یکسان با سایر بازیکنان نزدیک به ۴۰ درصد شود. حال باید دید آیا مدیرعامل سرخ‌ها می‌تواند این مبلغ را به بازیکنان و اعضای کادر فنی تزریق کند یا بار دیگر در عملی کردن وعده‌های خود ناکام می‌ماند و پرسپولیس با بحران جدید دیگری روبرو می‌شود.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال ساعت ۱۵ روز پنجشنبه ۲۳ آذرماه از بازی‌های معوقه هفته پنجم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.