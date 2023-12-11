بررسی ۳۸ محور همکاری برای توسعه روابط دو جانبه

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبری، رئیس مرکز امور بینالملل وزارت نیرو در آئین اختتامیه نهمین کمیسیون همکاریهای مشترک ایران و قطر، به نشستهای برگزار شده با طرفهای قطری طی سه روز برگزاری این اجلاس اشاره کرد و گفت: موضوعات در کمیتههای تجارت، انرژی، زیرساخت و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و توافقات خوبی در این خصوص صورت گرفت.
دبیر ایرانی نهمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و قطر ادامه داد: در این ۴ کمیته بیش از ۳۸ محور مورد بررسی قرار گرفت که اهم آنها مربوط به تبادلات بانکی، گمرکی، صادرات، کشتیرانی، حمل و نقل و کشاورزی میشود.
رئیس مرکز امور بینالملل وزارت نیرو خاطرنشان کرد: همچنین در این دوره از کمیسیون به موضوعات دیگری در حوزههای گردشگری، بهداشت، دارو، امور قضائی و حقوقی پرداخته شد.
در ادامه «صالح المانع» ضمن قدردانی از برگزاری نهمین کمیسیون همکاریهای مشترک ایران و قطر، گفت: طرف ایرانی تا جایی که توانستند به منظور برگزاری جلسات در روزهای اخیر از ما حمایت و پشتیبانی کردند.
مدیرکل بینالملل وزارت صنعت و تجارت قطر، اضافه کرد: در زمینه تجاری و بازرگانی، سطح مبادلات تجاری مورد بررسی قرار گرفت و بر افزایش تلاشها و پیگیریها به منظور توسعه روابط فیمابین در بخشهای دولتی و خصوصی تاکید شد.
دبیر قطری نهمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و قطر یادآور شد: این امر به منظور تسهیل بخشی بر توسعه روابط تجاری دو کشور ایران و قطر است.
وی تاکید کرد: نیاز است زمینههای سرمایهگذاری در حوزه پروژههای دو کشور معرفی و بخشهای مختلف با این امر آشنا شوند تا جذب سرمایهگذاری صورت گیرد.
المانع اضافه کرد: همچنین طرفین توافق کردند کارگروه مشترک بین سازمان مناطق آزاد قطر و شورای عالی مناطق آزاد و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شود.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه حملونقل هوایی نیز طرف قطری خواستار همکاریهای بیشتر شد و در همین راستا مقرر شد شرکتهای هواپیمایی ایران و قطر حمایت شوند تا بتوانیم ۲۷ سفر دیگر به سفرهای هفتگی بین دو کشور اضافه شود.
مدیرکل بینالملل وزارت صنعت و تجارت قطر در پایان ضمن ابراز امیدواری بر تقویت روابط دو کشور ایران و قطر در سایه توافقات صورت گرفته، تصریح کرد: در زمینه حمل و نقل دریایی نیز طرفین بر اهمیت وجود خط مستقیم کشتیرانی بین ۲ کشور تاکید کردند.
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