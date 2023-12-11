مازندران نیازمند طرح های ویژه گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی شامگاه دوشنبه پس از بازدید و نشست بررسی اراضی الحاقی به هتل صدرا بهشهر با بیان اینکه این هتل به دلیل قرار گرفتن در ساحل و مسیر منتهی به میانکاله از شرایط خاص برای گردشگران برخوردار است، اظهار کرد: علاوه بر پشتیبانی میانکاله، قرار گرفتن این هتل در مسیر، منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد، نیروگاه نکا، کشتی سازی صدرا، پایانه نفتی و دیگر واحدهای اقتصادی منطقه، از اهمیت بالایی برای سرویس دهی به این واحدها برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه هتل صدرا طرح توسعه را در برنامه دارد، افزود: این هتل از جمله هتل‌های زنجیره‌ای صدرا است که در منطقه ساحلی شهرستان بهشهر احداث شد.

سرپرست هماهنگی معاونت عمرانی استانداری مازندران از بررسی و تعیین تکلیف اراضی برای الحاق به هتل صدرا خبر داد و یادآورشد: درخواست الحاق با تشکیل کمیسیون ماده ۲۱ بررسی و در صورت داشتن شرایط واگذاری، اراضی درخواستی به هتل الحاق می‌شود.

توکلی، استان مازندران را با قابلیت گردشگری و جذب توریست و نیازمند اجرای طرح‌های گردشگری به ویژه در بخش هتلینگ دانست و تصریح کرد: توجه به زیرساخت‌های گردشگری مازندران و از سیاست‌های دولت سیزدهم و تاکید دکتر سید محمود حسینی‌پور استاندار مازندران است که در معاونت عمرانی با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از همه سرمایه‌گذاران بخش گردشگری برای اجرای طرح‌های اقامتی در مازندران به گرمی استقبال می‌شود، خاطرنشان کرد: چندین هتل در مازندران در حال ساخت است و همچنین علاوه بر آن، در بخش متلینگ و کمپ‌های اقامتی نیز اقدامات مؤثری در استان انجام پذیرفت.