نظارت بر اراضی واگذار شده برای پرورش میگو در شهرستان بوشهر

محمود کیهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای وظایف عوامل نظارتی بر طرح‌های واگذاری جهت تعیین پیشرفت فیزیکی از ۱۷ مورد طرح‌های پرورش میگو به مساحت ۲۹۷ هکتار بازدید و میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌ها مشخص شد.

وی تصریح کرد: نظارت مستمر بر طرح‌ها موجب سوق دادن مستأجران اراضی واگذاری در راستای تکمیل طرح توجیهی و موجب ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت و نقش آبزیان در امنیت غذایی و سلامت جامعه توجه ویژه به بالا بردن سطح تولید و در نتیجه بازده اقتصادی مناسب را می‌طلبد.

وی تاکید کرد: باید از اراضی واگذاری برای این طرح‌ها در بازه‌های زمانی تعیین شده بازدید شود تا از هرگونه معطل ماندن اراضی و کاهش تولید این محصول باارزش غذایی بالا جلوگیری به عمل آورد.