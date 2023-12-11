به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا دالوند امروز دوشنبه در حاشیه سی و چهارمین جلسه قرارگاه نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: باتوجه‌به وضعیت توپوگرافی و کشاورزی اراضی منطقه تأمین زمین یکی از مهم‌ترین مشکلات طرح نهضت ملی استان است که در این جلسه به‌صورت شهر به شهر مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با استفاده از اراضی مستعد سایر دستگاه‌ها طی هفته جاری از طریق برگزاری جلسات اراضی موردنیاز تأمین و در اختیار اجرای طرح قرار می‌گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره تسهیلات خود مالکی طرح نهضت ملی مسکن، عنوان کرد: با تأکید رئیس‌جمهور بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات خود مالکی به متقاضیان استفاده از طرح امتناع می‌کنند برابر مقررات برخورد خواهد شد.

دالوند به ایجاد مشوق‌های لازم برای نوسازی بافت‌های فرسوده شهری توسط شهرداری‌ها تأکید کرد و افزود: بسته‌های تشویقی با قید فوریت در جلسات و مراجع قانونی مصوب می‌شود تا مالکین بتوانند به‌راحتی املاک خود در محدوده‌های بافت فرسوده را نوسازی کنند.