  1. استانها
  2. تهران
۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۰۹

جانشین فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ:

ششمین رزمایش محرومیت زدایی در محله هرندی تهران آغاز شد

تهران- جانشین فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ از آغاز ششمین رزمایش مشترک و متمرکز جهادی قرارگاه «شهید اسداللهی » در محله هرندی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمود توکلی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران از ششمین رزمایش محرومیت زدایی در محله هرندی تهران خبر داد و گفت: ۱۰ سرفصل در زمینه‌های محرومیت زدایی، عمرانی، زیباسازی محله، امنیتی، اجتماعی، ورزشی، فرهنگی برای این رزمایش در نظر است.

توکلی افزود: این رزمایش از امروز شروع و ۱۵ روز ادامه خواهد داشت البته تا قرارگاه شهید اسداللهی در محله هرندی دفتر مرکزی دارد و تا زمانی که محرومیت در این محله وجود داشته باشد، فعالیت‌های جهادی ادامه خواهد داشت.

به گفته سردار توکلی، در این گونه رزمایش‌ها از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مختلف و سازمان‌های مردم نهاد استفاده می‌شود تا معضلات، مشکلات و محرومیت‌های محلات کم برخوردار شناسایی و هر دستگاه به فراخور اهدافش به جامعه هدف خدمت‌رسانی کند.

کد خبر 5964217

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

