ششمین رزمایش محرومیت زدایی در محله هرندی تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمود توکلی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران از ششمین رزمایش محرومیت زدایی در محله هرندی تهران خبر داد و گفت: ۱۰ سرفصل در زمینه‌های محرومیت زدایی، عمرانی، زیباسازی محله، امنیتی، اجتماعی، ورزشی، فرهنگی برای این رزمایش در نظر است.

توکلی افزود: این رزمایش از امروز شروع و ۱۵ روز ادامه خواهد داشت البته تا قرارگاه شهید اسداللهی در محله هرندی دفتر مرکزی دارد و تا زمانی که محرومیت در این محله وجود داشته باشد، فعالیت‌های جهادی ادامه خواهد داشت.

به گفته سردار توکلی، در این گونه رزمایش‌ها از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مختلف و سازمان‌های مردم نهاد استفاده می‌شود تا معضلات، مشکلات و محرومیت‌های محلات کم برخوردار شناسایی و هر دستگاه به فراخور اهدافش به جامعه هدف خدمت‌رسانی کند.