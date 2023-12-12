مازوت سوزی موقت در نیروگاه شازند آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز استان مرکزی و توزیع برق حرارتی شازند در اطلاعیهای مشترک ضمن عذرخواهی از مردم به علت شروع مصرف مازوت، وعده دادند همه تلاش خود را برای تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه و کاهش دوره مصرف مازوت به کار خواهند گرفت.
در متن این اطلاعیه آمده است: به استحضار مردم شریف استان مرکزی میرساند در زمان حاضر به دلیل ورود فصل سرد سال و برودت هوا چالش اساسی صنعت برق، سوخت رسانی به نیروگاهها، جلوگیری از تشدید ناترازی چندین ساله شبکه برق و گاز و حفظ پایداری شبکه در مناطق مختلف کشور است.
تلاشهای مسؤولان استان (مرکزی) از ابتدای سال تاکنون در راستای تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه حرارتی شازند با وجود افزایش مصرف گاز در کشور باعث شد تا نسبت به سال گذشته بیش از یک ماه از مصرف سوخت دوم جلوگیری شود و همزمان به منظور کاهش مصرف سوخت با تصمیمات اتخاذ شده یک واحد نیروگاه معادل ۲۵ درصد ظرفیت تولید تا پایان سال تعطیل و از مدار خارج شد.
متأسفانه طی روزهای اخیر به دلیل برودت هوا و با توجه به افزایش روز افزون گاز در بخشهای مختلف بویژه در بخش خانگی، تأمین کامل سوخت گاز نیروگاهها ممکن نبوده و به علت محدودیتهای اعمال شده در سوخت گاز نیروگاههای کشور، نیروگاه شازند نیز به اجبار جهت تأمین برق و حفظ پایداری شبکه طی روزهای آینده ناگزیر به استفاده از سوخت دوم (مازوت) خواهد شد.
ضمن عذرخواهی از مردم شریف استان مرکزی بویژه شهروندان اراک و شازند به اطلاع میرساند که مسؤولان استان حداکثر تلاش خود را در راستای تأمین سوخت گاز طبیعی و کاهش دوره مصرف سوخت دوم به کار خواهند بست.
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