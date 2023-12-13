به گزارش خبرگزاری مهر، شهنام اشتری در جمع محیط بانان شهرستان کلیبر و خداآفرین، افزود: بهرهگیری از فناوریهای نوین و مدیریت بهینه سرشماری حیات وحش با استفاده از تصاویر هوایی و پهپاد، بهترین سرشماری برای حیات وحش محسوب میشود و گزارشهای جمعیت شناسی حیات وحش دقیقتر خواهد بود.
وی ادامه داد: سرشماری پستانداران بیشتر با هدف برآورد حداقل جمعیت پستانداران شاخص (علفخواران) در مناطق تحت مدیریت محیط زیست و آزاد، به دست آوردن ترکیب جنسی و سنی هر یک از گونهها، آگاهی از وضعیت زیستگاهها، بررسی وضعیت حفاظتی آنها و برنامه ریزی برای مدیریت صحیح زیستگاهها، اطلاع از وضعیت زاد و ولد، شناسایی عوامل تهدید کننده حیات وحش و کمبودها و نارساییهای مناطق تحت مدیریت انجام میشود.
اشتری اظهار کرد: سرشماری زمستانه پستانداران در آذربایجان شرقی با توجه به وضعیت آب و هوایی و توپوگرافی منطقه و نیز فصل جفت گیری از دهم آذر ماه شروع شده است و تا پایان دی ماه ادامه دارد.
وی گفت: این سر شماری در چهار حوزه پاسگاههای دار آغزی و شاه حیدر، تازه کند و آنزا، وینق و دیزمار با حضور بیش از ۵۰ نفر از نیروهای ستادی، محیط بانان، همیاران و همکاران بازنشسته در پنج شهرستان تبریز، جلفا، اهر، ورزقان، کلیبر و خداآفرین، با تعداد ۱۲ دستگاه خودروی سازمانی و ۱۰ دستگاه موتورسیکلت انجام میشود.
اشتری افزود: در این سرشماری تعداد ۱۷ تیم سه و چهار نفری به روش ترانسکت (نمونه برداری خطی) آمارگیری میشود که تاکنون بر اساس آمارهای به دست آمده، جمعیت گونه کل و بز استان رشد نسبی را نشان میدهد.
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