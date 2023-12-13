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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۸:۵۲

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

آمار نهایی ثبت‌نام در نوبت اول کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ اعلام شد

آمار نهایی ثبت‌نام در نوبت اول کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ اعلام شد

مشاور رییس سازمان سنجش آموزش کشور آمار نهایی شرکت کنندگان در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم در دانشگاه فرهنگیان و نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد.

دکتر علیرضا کریمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: برای شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم در دانشگاه فرهنگیان و نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ با احتساب افرادی که علاقه‌مندی خود را برای شرکت در گروه‌های آزمایشی شناور هنر و زبان‌های خارجی اعلام کرده‌اند در مجموع بیش از یک میلیون و ۱۳۱ هزار داوطلب ثبت‌نام کرده‌اند و بدون احتساب آزمون‌های شناور بیش از یک میلیون و ۴۰ هزار متقاضی شرکت در این آزمون‌ها بوده‌اند.

مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: پذیرش برای رشته‌های تحصیلی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از طریق آزمون اختصاصی انجام خواهد شد و در مجموع بیش از ۵۹۷ هزار نفر برای شرکت در این آزمون نام‌نویسی کردند.

وی افزود: از میان کسانی که ثبت نام کرده اند، تعداد ۴۹۵ هزار علاوه بر نوبت اول آزمون سراسری داوطلب شرکت در آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگیان هم بوده‌اند و ۱۰۲ هزار نفر نیز منحصراً در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم در دانشگاه فرهنگیان و ۴۴۳ هزار نیز منحصراً در نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ نام‌نویسی کرده‌اند.

کریمیان با بیان اینکه ثبت‌نام شرکت در نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم برای دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از روز یکشنبه ۵ آذر ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد و پس از تمدید تا روز چهارشنبه ۱۵ آذر ماه ادامه داشت، خاطرنشان کرد: نوبت اول آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم برای دانشگاه فرهنگیان در روزهای پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

کد مطلب 5964942
زهره بال

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    نظرات

    • IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۲
      32 4
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      لطفا تفکیکی هم اعلام کنین که مثلا چند نفر واسه انسانی ثبت نام کردن و اینا
    • Unknown IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      5 1
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      قشنگ معلومه برای این کنکور فرهنگیان رو جدا کردن که پول اضافه بگیرن
      • islamwanter محمدمهدی مرادی IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
        0 4
        خب بعضی از کتاباشون متفاوته. مثلا کتاب مهارت های معلمی اثر استاد قرائتی. ‌ از نظر شما، لابد باید بیان رشته‌های تجربی و ریاضی و انسانی رو هم یکی کنن. وگرنه می‌خوان پول اضافه بگیرن( •_•) اصلا می‌دونی چیه؟ اینا حتی بچه‌ها رو به دوازده تا پایۀ مختلف تقسیم کردن تا پول بیشتری بگیرن.

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