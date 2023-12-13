دکتر علیرضا کریمیان در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: برای شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم در دانشگاه فرهنگیان و نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ با احتساب افرادی که علاقهمندی خود را برای شرکت در گروههای آزمایشی شناور هنر و زبانهای خارجی اعلام کردهاند در مجموع بیش از یک میلیون و ۱۳۱ هزار داوطلب ثبتنام کردهاند و بدون احتساب آزمونهای شناور بیش از یک میلیون و ۴۰ هزار متقاضی شرکت در این آزمونها بودهاند.
مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: پذیرش برای رشتههای تحصیلی پردیسهای دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از طریق آزمون اختصاصی انجام خواهد شد و در مجموع بیش از ۵۹۷ هزار نفر برای شرکت در این آزمون نامنویسی کردند.
وی افزود: از میان کسانی که ثبت نام کرده اند، تعداد ۴۹۵ هزار علاوه بر نوبت اول آزمون سراسری داوطلب شرکت در آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگیان هم بودهاند و ۱۰۲ هزار نفر نیز منحصراً در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم در دانشگاه فرهنگیان و ۴۴۳ هزار نیز منحصراً در نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ نامنویسی کردهاند.
کریمیان با بیان اینکه ثبتنام شرکت در نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم برای دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از روز یکشنبه ۵ آذر ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد و پس از تمدید تا روز چهارشنبه ۱۵ آذر ماه ادامه داشت، خاطرنشان کرد: نوبت اول آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم برای دانشگاه فرهنگیان در روزهای پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ برگزار میشود.
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