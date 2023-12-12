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۲۱ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۲۷

رزمایش ترافیکی و انتظامی طرح زمستانی در آذربایجان غربی آغاز شد

رزمایش ترافیکی و انتظامی طرح زمستانی در آذربایجان غربی آغاز شد

ارومیه - رزمایش طرح زمستانی با هدف مدیریت یکپارچه سوانح، حوادث، کاهش تلفات و حوادث رانندگی و تسهیل در عبور و مرور در شرایط ناپایدار جوی در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی عصر سه شنبه در افتتاحیه رزمایش طرح زمستان سال جاری اظهار کرد: طرح رزمایش زمستانی ۱۴۰۲ نشانگر وحدت و انسجام تمامی دستگاه‌های خدماتی برای خدمت رسانی به مسافران جاده‌های برون شهری و تسهیل در عبور و مرور در شرایط ناپایدار جوی با بسیج تمام امکانات خودرویی و پرسنلی و سایر گروه‌های امدادی از تاریخ ۲۱ آذر تا ۲۰ اسفند سال ۱۴۰۲ اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی تصادفات جاده‌ای در سال جاری گفت: انتظار می‌رود تمامی ارگان‌ها و دستگاه‌های دخیل در اجرای طرح به ویژه گروه‌های امدادی و راهداری استان (سازمان امداد و نجات، جمعیت هلال احمر، اورژانس، سازمان راهداری، آتش نشانی، امداد خودرو و…) با حداکثر توان در کنار پلیس، موجبات آرامش خاطر و رضایت مندی مردم را فراهم آورده و شاهد کاهش تلفات و حوادث رانندگی باشیم.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی افزایش انضباط ترافیکی، ایمنی تردد وسایل نقلیه در معابر برف گیر استان، مدیریت بر حوادث ترافیکی، رسیدگی سریع به تصادفات، کمک و نجات مصدومین و در راه ماندگان با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط و ایجاد مدیریت یکپارچه برای مدیریت سوانح، حوادث و گره‌های ترافیکی را از اهداف مهم این طرح دانست.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی با داشتن گردنه‌های برف گیر و محورهای کوهستانی، نیازمند توجه بیشتری است خاطر نشان کرد: از هم اکنون پلیس راه با ۵۰ تیم گشتی محسوس و نامحسوس در محورهای مواصلاتی استان به صورت شبانه روزی حضور داشته و همچنین گردنه‌های برف گیر استان در حالت آماده باش قرار گرفته و به صورت شبانه روزی در گردنه‌ها و مسیرهای مستعد حوادث ناشی از شرایط جوی مستقر هستند.

کد مطلب 5965290

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