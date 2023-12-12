رزمایش ترافیکی و انتظامی طرح زمستانی در آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی عصر سه شنبه در افتتاحیه رزمایش طرح زمستان سال جاری اظهار کرد: طرح رزمایش زمستانی ۱۴۰۲ نشانگر وحدت و انسجام تمامی دستگاه‌های خدماتی برای خدمت رسانی به مسافران جاده‌های برون شهری و تسهیل در عبور و مرور در شرایط ناپایدار جوی با بسیج تمام امکانات خودرویی و پرسنلی و سایر گروه‌های امدادی از تاریخ ۲۱ آذر تا ۲۰ اسفند سال ۱۴۰۲ اجرا خواهد شد.



وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی تصادفات جاده‌ای در سال جاری گفت: انتظار می‌رود تمامی ارگان‌ها و دستگاه‌های دخیل در اجرای طرح به ویژه گروه‌های امدادی و راهداری استان (سازمان امداد و نجات، جمعیت هلال احمر، اورژانس، سازمان راهداری، آتش نشانی، امداد خودرو و…) با حداکثر توان در کنار پلیس، موجبات آرامش خاطر و رضایت مندی مردم را فراهم آورده و شاهد کاهش تلفات و حوادث رانندگی باشیم.



فرمانده انتظامی آذربایجان غربی افزایش انضباط ترافیکی، ایمنی تردد وسایل نقلیه در معابر برف گیر استان، مدیریت بر حوادث ترافیکی، رسیدگی سریع به تصادفات، کمک و نجات مصدومین و در راه ماندگان با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط و ایجاد مدیریت یکپارچه برای مدیریت سوانح، حوادث و گره‌های ترافیکی را از اهداف مهم این طرح دانست.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی با داشتن گردنه‌های برف گیر و محورهای کوهستانی، نیازمند توجه بیشتری است خاطر نشان کرد: از هم اکنون پلیس راه با ۵۰ تیم گشتی محسوس و نامحسوس در محورهای مواصلاتی استان به صورت شبانه روزی حضور داشته و همچنین گردنه‌های برف گیر استان در حالت آماده باش قرار گرفته و به صورت شبانه روزی در گردنه‌ها و مسیرهای مستعد حوادث ناشی از شرایط جوی مستقر هستند.