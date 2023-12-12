به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه سه‌جانبه به منظور راه‌اندازی و اجرای اولین هاب دیجیتال و توسعه اکوسیستم دیجیتال در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در استان یزد با تأکید بر توسعه گردشگری فناورانه، نوین و خلاق بین میراث فرهنگی استان، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و یک شرکت دانش بنیان منعقد شد.

این تفاهم‌نامه، در راستای تحقق اهداف سند «یزد نوین» و معرفی یزد به عنوان شهر راهبرد گردشگری کشور و نیز اجرایی کردن طرح زنجیره ارزش گردشگری، به امضای سیدمحمد رستگاری مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد، مصطفی زارع زاده معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و ابوالفضل فلاح مدیرعامل شرکت دانش بنیان شارستان کهن یزد رسید.

دیجیتالی کردن فرایندها و ذخیره‌های ارزش در بخش‌های مختلف میراث فرهنگی، صنعت گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر توسعه گردشگری پایدار، تعریف، برنامه‌ریزی و اجرای عملیاتی در حوزه اکوسیستم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در راستای مدیریت شهر میراث جهانی یزد، تشکیل و اجرای کنسرسیوم گردشگری با رویکرد هاب دیجیتال در توسعه و برندسازی شهر میراث جهانی یزد، تعامل با زیست‌بوم نوآوری و دیجیتال کشور و تسهیل ارتباط با بازار سرمایه و زیست‌بوم نوآوری در خدمات مالی و همچنین رشد و ارتقای گردشگری به صورت علمی و تخصصی با استفاده از امکانات شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی از اهداف این تفاهم‌نامه ذکر شده است.

مدت زمان تعیین شده برای اجرای این تفاهم نامه که در ۱۱ ماده و سه نسخه تهیه و به امضای طرفین رسید، سه سال اعلام ولی مقرر شده در صورت تمایل به تداوم فعالیت‌های مشترک، قابل تکرار و تمدید باشد.

لزوم استفاده از ظرفیت‌های مشترک میراث فرهنگی و شهرداری یزد در راستای توسعه گردشگری

سیدمحمد رستگاری، مدیرکل میراث فرهنگی استان در نشست امضای این تفاهم نامه ابراز امیدواری کرد: هم‌افزایی دو مجموعه شهرداری و میراث فرهنگی بسیار فراتر از گذشته باشد و طرفین بتوانند با استفاده و اشتراک ظرفیت‌های یکدیگر در جهت توسعه پایدار یزد گام بردارند.

وی به عملکرد موفق تیم شرکت دانش بنیان شارستان در شهرستان مهریز اشاره و عنوان کرد: خوشبختانه حرکت‌های امیدبخشی در مهریز توسط این تیم توانمند در حوزه دیجیتال اتفاق افتاده که امیدواریم تداوم یابد و با توجه به نبود کار منسجم در استفاده از حوزه‌های هوشمند در بخش گردشگری، با امضای این تفاهم نامه ضمن حفظ میراث فرهنگی و توسعه گردشگری و صنایع دستی استان، در جهت رفع مشکل مردم اقدام موثری انجام دهیم.

با ضعف‌های جدی در حوزه مدیریت یکپارچه دیجیتال مواجه هستیم

مصطفی زارع زاده، معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد هم در این نشست با تایید عملکرد این شرکت دانش بنیان در شهرستان مهریز با وجود محدودیتها و کمبودها در حوزه مدیریت یکپارچه این باغشهر تاریخی استان یزد، گفت: متاسفانه ضعف شدیدی در مدیریت یکپارچه حوزه دیجیتال وجود دارد ولی در قالب این تفاهم نامه می‌توان مدل جدیدی را در این حوزه به کشور ارائه کرد تا یزد در این مقوله نیز پیشرو در کشور باشد.

ابوالفضل فلاح، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان شارستان کهن هم ضمن ارائه توضیحاتی در مورد این طرح، گفت: این طرح با توجه به مجوزهای اخذ شده به صورت پایلوت در یزد اجرایی خواهد شد و هدف از آن ایجاد یک مرکز فرماندهی دیجیتال در حوزه میراث فرهنگی است.

وی با اشاره به فازبندی شدن عملیات اجرایی طرح گفت: به طور قطع اجرای چنین طرحی نیاز به ابزارهای اجرایی دستگاه‎های مربوطه دارد که این تفاهم نامه نیز در همین راستا منعقد می‌شود.