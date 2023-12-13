تلاش برای احداث فضاهای فرهنگی در مهرگان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین براتی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بحث ساخت کتابخانه در شهر مهرگان قزوین بیان کرد: آبان ماه سال ۹۹ در جلسه‌ای که با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل فرهنگ و ارشاد، اداره کل کتابخانه های عمومی و فرمانداری‌های مرتبط در استانداری قزوین برگزار شد، مصوباتی در این زمینه داشته است.

وی افزود: در بند ۳ مصوبه مربوط به احداث فضاهای فرهنگی در مهرگان آمده که از کل زمین ۴۵۰۰ مترمربع، ۵۰۰ مترمربع برای احداث کتابخانه و ۵۰۰ مترمربع هم برای احداث واحد بسیج منظور شده که می‌بایست تغییر کاربری آن انجام شود و اداره کل راه و شهرسازی با هزینه خود کتابخانه و شهرداری محمدیه هم با هزینه خود واحد بسیج را در قالب مساعدت یک درصد اجرایی کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین تصریح کرد: در این مصوبه صریحاً اعلام شده که باید اداره کل راه و شهرسازی نسبت به این موضوع اقدام داشته باشد؛ چراکه دستگاه مجری پروژه اداره کل راه و شهرسازی و بهره بردار آن اداره کل ارشاد استان مشخص شده است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای پیگیری مطالبات مردمی مبنی بر احداث فضای فرهنگی در مهرگان نشستی با حضور شورای شهر و شهرداری مهرگان و محمدیه خواهیم داشت.

براتی عنوان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین از همان ابتدا پروژه را جهت اجرایی شدن آن با اداره کل راه و شهرسازی استان دنبال کرده و حتی به مبادله موافقتنامه هم رسیده است اما به دلایلی نامشخص به مرحله عملیاتی سازی نرسیده که این موضوع حتماً پیگیری خواهد شد.

وی بیان کرد: قطعاً ایجاد فضاهای فرهنگی در نقاط مختلف استان، دسترسی متقاضیان را تسهیل کرده و ارتقای بیش از پیش سطح دانش مردم را در پی خواهد داشت که امیدواریم جلسه فردا نتایج پرخیر و برکتی را برای مردم مهرگان به دنبال داشته باشد.

براتی عنوان کرد: از ۱۹ مجتمع فرهنگی که در اختیار مجموعه اداره کل ارشاد استان می‌باشد قریب به ۱۴ مجتمع توسط اداره کل راه و شهرسازی استان احداث شده و در واقع اداره راه و شهرسازی از آنجا که دستگاه تخصصی در حوزه ساخت و ساز است معمولاً مجری پروژه بوده و دستگاه‌های مختلف دیگر، بهره بردار پروژه مربوطه هستند.

وی در ادامه با تشکر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: با پیگیری‌های خوب صورت گرفته توسط این سازمان، نماینده‌ای از سازمان برنامه ریزی کشور برای بازدید از پروژه تالار شهر قزوین دعوت شده‌اند که امیدواریم این بازدید مقدمات شروع پروژه را در پی داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین عنوان کرد: به زودی دیداری با ریاست سازمان سینمایی کشور برای مبادله موافقتنامه در حوزه سینما و سینمای جوان خواهیم داشت که امیدواریم برای هنرمندان و سینما دوستان اقدامات خوبی در استان رقم بخورد.