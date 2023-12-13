مراحل ساخت «سریر» آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید احمد حسینی مونس» سخنگوی فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در یک برنامه تلویزیونی درباره پرتاب موفق کپسول زیستی کاووس طی سخنانی، اظهار کرد: نهادها و دستگاه‌های متعددی در حوزه فناوری فضایی فعال هستند که ذیل شورای عالی فضایی فعالیت می‌کنند.

سخنگوی فضایی وزارت دفاع با بیان اینکه پرتابگر سیمرغ در آینده نزدیک تثبیت خواهد شد و پرتاب‌های متعدد خواهد داشت، گفت: ماهواره‌بر «سریر» قدم اول برای رسیدن به مدار ژئو است و طراحی سریر تمام شده و مراحل ساخت زیرسامانه‌های آن شروع شده است.

وی بیان کرد: وزارت دفاع یکی از نهادهایی است که نقش اساسی و پر اثری در حوزه فضایی دارد و تمامی بخش‌های چرخه فناوری فضایی در وزارت دفاع شکل گرفته است. در ۱۵ سال گذشته پیشرفت‌های خوبی حاصل شده و وزارت دفاع در تعامل با سازمان فضایی و شورای عالی فضایی در حال ایفا کردن نقش خود است.