به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع زنده یاد محمود مشحون رئیس پیشین فدراسیون بسکتبال امروز چهارشنبه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی و با حضور خانواده این مرحوم و از جمله محمدرضا مشحون مدیر پیشین تیم‌های ملی بسکتبال برگزار شد.

محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک، مناف هاشمی دبیرکل، سید محمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش، آرش فرهادیان مدیر امور مشترک فدراسیون‌ها، علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال، امیرحسین صدیقی رئیس فدرسیون ووشو و غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی از افراد حاضر در این مراسم هستند.

علاوه بر این محمود گودرزی وزیر پیشین ورزش، مصطفی هاشمی رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی، مهدی علی نژاد معاون پیشین وزارت ورزش، علی کفاشیان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال و عبدالحمید احمدی معاون پیشین وزارت ورزش نیز در محل برگزاری مراسم حضور داشتند.

جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال، محسن معزی فر دبیر فدراسیون، همراه با بسیاری از اهالی جامعه بزرگ و همچنین حامد حدادی، مهدی کامرانی و حامد سهراب نژاد ملی پوشان پیشین بسکتبال و احسان حدادی ملی پوش پیشین دوومیدانی هم در این مراسم بودند.

آیت الله علی اکبر ناطق نوری سیاستمدار ایران و رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی نیز در مراسم تشییع مرحوم محمود مشحون حضور داشت.

محمود مشحون طی سال‌های ٨١ تا ٩٦ ریاست فدراسیون بسکتبال را بر عهده داشت شامگاه ۱۹ آذر در سن ٨٢ سالگی و به دلیل ایست قلبی درگذشت.

مشحون پرافتخارترین رئیس فدراسیون بسکتبال بود، تیم ملی بسکتبال ایران در زمان ریاست او برای نخستین بار قهرمان آسیا شد و سهمیه بازی‌های المپیک پکن را گرفت.

نسل طلایی بسکتبال در دوره ریاست مرحوم محمود مشحون با حضور بازیکنان بزرگی مانند حامد حدادی، صمد نیکخواه بهرامی، مهدی کامرانی و حامد آفاق شکل گرفت.

آخرین حضور محمود مشحون در جمع ورزشی‌ها مربوط به دیدار اول آذر جامعه ورزش با مقام معظم رهبری می‌شود. او جزو افراد حاضر در آن دیدار بود.

فدراسیون بسکتبال دیدارهای هفته پنجم فصل جاری لیگ برتر را با عنوان نکوداشت استاد محمود مشحون برگزار کرد.

مرحوم مشحون پیش از ورود به عرصه مدیریت ورزش، سال‌ها عضو تیم ملی بسکتبال بود، او ریاست فدراسیون هندبال را هم در کارنامه دارد اما بخش پررنگ این کارنامه مربوط به بسکتبال می‌شود.

مرحوم مشحون سال ۱۳۵۶ دبیر فدراسیون بسکتبال شد. در سال ۱۳۵۷ رئیس موقت شورای فدراسیون ایران و عضو شورای عالی ورزش آموزشگاه‌های ایران شد.

سال ۱۳۵۸ رئیس انتخابی فدراسیون بسکتبال ایران شد. سپس به هندبال رفت اما سال ۱۳۶۸ مجدد رئیس فدراسیون بسکتبال ایران شد و در همان سال عضو کمیته طرح و برنامه سازمان تربیت بدنی و عضو کمیته شورای برون مرزی و عضو کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک شد.

در سال ۱۳۷۲ نایب رئیس کنفدراسیون بسکتبال آسیا و قائم مقام حوزه معاونت فنی و امور اداری فدراسیون‌ها با حفظ سمت فدراسیون بسکتبال شد.

در سال ۱۳۸۱ رئیس منتخب فدراسیون بسکتبال ایران شد و در سال ۱۳۹۶ به دلیل قانون منع فعالیت بازنشستگان از ریاست فدراسیون استعفا داد.

قرار است بعد از برگزاری مراسم تشییع مرحوم در تالار بسکتبال آزادی، پیکر وی در بهشت زهرا به خاک سپرده شود.