۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۶

یک دقیقه سکوت در لیگ برتر والیبال به احترام زنده یاد مشحون

دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر والیبال مردان به دستور سرپرست فدراسیون با یک دقیقه سکوت به احترام محمود محشون آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته یازدهم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران سال ۱۴۰۲ امروز (چهارشنبه ۲۲ آذر) با هفت دیدار در شهرهای اردکان (دو مسابقه)، اصفهان، یزد، تهران (دو دیدار) و ارومیه پیگیری می‌شود.

وحید مرادی سرپرست فدراسیون والیبال در نامه‌ای به سازمان لیگ دستور داد همه دیدارهای این هفته با یک دقیقه سکوت به احترام محمود محشون رئیس سابق و فقید فدراسیون بسکتبال و به منظور تسلیت به خانواده بزرگ بسکتبال آغاز شود.

رئیس سابق فدراسیون بسکتبال و ملی‌پوش و پیشکسوت این رشته ورزشی روز یکشنبه ۱۹ آذر و در سن ٨٢ سالگی درگذشت تا جامعه بسکتبال سوگ‌وار یکی از بزرگ‌ترین چهره‌های خود شود.

زنده‌یاد مشحون از سال ٨١ تا ٩۶ ریاست فدراسیون بسکتبال را برعهده داشت. نسل طلایی بسکتبال ایران در دوران ریاست او ظهور کرد و کسب نخستین عنوان قهرمانی بسکتبال ایران در آسیا نیز سال ۲۰۰۷ در دوران ریاست او رقم خورد.

مراسم تشییع پیکر رئیس سابق فدراسیون بسکتبال صبح امروز در سالن بسکتبال آزادی تهران برگزار و بعد از آن برای خاکسپاری راهی خانه ابدی شد.

سیده فرزانه شریفی

      یک دقیقه سکوت یعنی چی مثلا یه فاتحه و صلوات بفرستید الان شما سکوت کردین به ایشون چی رسیددقیقا

