برگزاری جشنواره حضرت علی اکبر(ع) در سپاه کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ افشار محمدی صبح چهارشنبه در جشنواره حضرت علی اکبر (ع) به نام جوان سرباز که در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) برگزار شد با اشاره به اهمیت نام این جشنواره، اظهار کرد: امروز ما جشنواره را به یاد حضرت علی اکبر (ع) برگزار کردیم که حضرت علی اکبر (ع) به عنوان الگوی جوانان ولایی است و جایگاه بسیار ویژه ای دارد.

وی خدمت سربازی را دوران رشد و تکامل جوانان خواند و افزود: قدر این دوران سربازی را حتماً بدانید و از این دوران نهایت بهره‌برداری را ببرید.

معاون اجرایی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه تصریح کرد: جایگاه علمی و پیشرفت‌های ایران عزیز را مرهون تلاش جوانان است و جایگاه امروز ما در عرصه‌های مختلف امنیتی، ورزشی، علمی و پزشکی مرهون جوانانمان است.

سرهنگ محمدی در ادامه به جنگ شناختی که دشمن علیه جوانان این مرز و بوم به راه انداخته اشاره کرد و گفت: دشمنان تلاش کردند که جوانان را در مسیری که خود آن را طراحی کرده‌اند قرار بدهند ولی با هوشیاری این جوانان آگاه بودند که در مسیر ولایت باقی مانده‌اند.

گفتی است، در ادامه این مراسم از تعدادی از سربازان نمونه تجلیل شد.