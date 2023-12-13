عدم ابلاغ وام مسکن روستایی ۱۴۰۲ استنکاف از اجرای قانون است

فتح الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره‌ی علت تأخیر و تعلل بانک مرکزی در ابلاغ آئین نامه‌ی اعطای وام مسکن روستایی گفت: با این رویه‌ای که بانک مرکزی در سال‌های گذشته در پیش گرفته ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس دیگر نمی‌دانیم که باید چه کار انجام بدهیم تا آن‌ها این تسهیلات را اعطا کنند.

این نماینده‌ی مجلس یازدهم در ادامه خاطر نشان کرد: بانک‌ها در بحث ارزی مشکلات اساسی دارند، معاون ارزی بانک مرکزی پاسخگو نیست و شرکت‌های بزرگی در کشور در زمینه‌ی بازگشت منابع ارزی خود با مشکل مواجه شده‌اند و برای تهاتر کالاهایی که وارد می‌کنند نیز با مشکل مواجه شده‌اند. اما معاون ارزی بانک مرکزی هنوز پاسخی در این خصوص نداده است.

این نماینده‌ی مجلس یازدهم در ادامه افزود: سیاست‌های ارزی بانک مرکزی برای کشور در حال حاضر مشکلات زیادی ایجاد کرده است و در حوزه‌ی ریالی هم سیاست‌های بانکی که در بانک مرکزی در حال پیاده‌سازی آن‌ها هست خلاف قوانین مصوب مجلس است، گویا مسئولان بانک مرکزی معتقدند که اعطای تسهیلات به معنی تزریق پول به جامعه و افزایش تورم است و به همین دلیل قوانین مصوب مجلس و دولت را اجرایی نمی‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: بانک‌ها به این شکل می‌خواهند تورم را مهار و کنترل کنند در صورتی که مشکلات زیادی را به این صورت برای مردم به وجود آورده‌اند.

این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: از سوی دیگر مشکلاتی که یا برای مردم به وجود آمده فوق‌العاده زیاد است و به عنوان مثال در حوزه‌ی مسکن روستایی بانک مرکزی سال گذشته آیین‌نامه‌ی اعطای وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی را ۲ ماه مانده به پایان سال ابلاغ کرد.

توسلی در ادامه افزود: هم اکنون نیز ۴ ماه تا پایان سال باقی مانده ولی هنوز این آئین نامه از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است که خود نوعی استنکاف از اجرای قانون است. توسلی افزود گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد ما در حوزه‌ی مسکن شهری و روستایی مشکل داریم و چون تسهیلاتی به مردم اعطا نمی‌شود، تورم در حوزه‌ی مسکن به دلیل عدم ساخت و ساز فوق‌العاده بالا رفته است و برای مردم مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

این نماینده‌ی مجلس یازدهم افزود: روستاها به عنوان مرکز تولید در کشور از اهمیت بالایی برخوردار هستند. سال گذشته ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت وام مسکن به بنیاد مسکن تخصیص دادیم تا در مناطق محروم و در روستاها برای مردم اقدام به خانه سازی شود ولی بانک مرکزی ۳ هزار و ۱۰۰ ریال هم برای مسکن‌سازی پرداخت نکرده است.