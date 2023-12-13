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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۱

مدیرکل صمت خوزستان خبر داد؛

برنامه‌ریزی برای تهیه ۸.۵ هزار تن شکر برای خوزستان

برنامه‌ریزی برای تهیه ۸.۵ هزار تن شکر برای خوزستان

اهواز- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده باید ماهانه هشت هزار و ۵۰۰ تن شکر برای استان تأمین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فلاح پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: خوزستان به عنوان اولین تولیدکننده شکر کشور، سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن شکر تولید می‌کند و از این رو انتظار است که میزان مصرف استان تأمین شود.

وی افزود: در بحث میزان نیاز خانوارها و بخش صنف و صنعت خوزستان به توافق رسیدیم و بر این اساس قرار است از این پس ماهانه حدود هشت هزار و ۵۰۰ تن شکر در اختیار این ۲ بخش قرار بگیرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان در خصوص قیمت شکر در استان اظهار کرد: شکر در خوزستان باید بر اساس قیمت مصوب در استان به فروش برسد و هرگونه افزایش قیمت در زمینه‌های مختلف باعث تخلف‌های تعزیراتی می‌شود و با این تخلف‌ها به صورت جدی برخورد خواهد شد.

فلاح گفت: قیمت هر کیلوگرم شکر به صورت فله درب کارخانه حدود ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان است که بعد از بسته‌بندی و ارزش افزوده و… به حدود ۳۳ تا ۳۴ هزار تومان می‌رسد و قیمت بالاتر از این تخلف است و با متخلفان برخورد تعزیراتی خواهد شد.

کد مطلب 5965652

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