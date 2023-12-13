به گزارش خبرنگار مهر، «عیسی زارعپور» وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در دولت سیزدهم ۵ هزار و ۶۰۰ روستای جدید به اینترنت دسترسی پیدا کردند، اظهار کرد: شاید بتوان گفت این میزان معادل چهار سال پیش از آن است و تا پایان سال هم تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه متصل میکنیم.
وی یادآور شد: درباره فروش فیبر نوری در منازل و کسبوکارها که مهمترین پروژه ما در حوزه ارتباطات است، کار با قوت جلو میرود. در بیش از ۱۰۰ شهر کار تمام شده و نزدیک به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار تحت پوشش قرار گرفتند و تا پایان این ماه به ۵ میلیون خانوار میرسند و تا پایان سال هم به ۸ میلیون خانوار تحت پوشش فیبرنوری خواهیم رسید.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: سرعتی که با این فناوری میتوانیم تقدیم مردم کنیم، چندصد مگابایت بر ثانیه است. در سفر گذشته رئیسجمهور به استان البرز این طرح در شهرستان چهارباغ افتتاح شد و سرعتهای ۹۰۰ تا ۹۵۰ مگابیت بر ثانیه در این طرح در اختیار مردم قرار گرفت. ما در تلاشیم تا پایان دولت این امکان را برای همه مردم در سراسر کشور فراهم کنیم.
وی با اشاره به تستهای زیرمداری کپسول زیستی در ایران، گفت: با این اقدام، زیست در فضا بعد از ۱۱ سال در ایران احیا شد. آخرین پرتاب در این زمینه سال ۱۳۹۱ انجام شده بود. این مسیر را پرشتاب ادامه خواهیم داد.
وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت صدور پروانههای کسبوکار در این وزارتخانه از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند، اظهار کرد: تکلیف دیگری هم در این زمینه وجود دارد که کل دستگاهها باید تمام خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند ارائه کنند. حدود ۷۰ درصد خدمات دولت اکنون از این درگاه ارائه میشود و امیدوارم تا آخر سال شاهد ارائه ۱۰۰ درصدی خدمات در این بخش باشیم.
زارعپور افزود: در وزارت ارتباطات اکنون بیش از ۹۰ درصد خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه میکنیم و موارد باقیمانده را در روزهای آتی تکمیل میکنیم.
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