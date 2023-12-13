مشارکت بیش از ۱۱۰۰۰۰ نفر در پویش غربالگری فشار خون و دیابت کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، کورش ساکی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز این پویش از ۲۰ آبان ماه با هدف غربالگری پرفشاری خون و دیابت همه افراد ۱۸ سال و بالاتر اظهار داشت: ۱۱۴ هزار نفر از این دو شهرستان در پویش ملی غربالگری دیابت و فشارخون بالا شرکت کردند.
وی ابراز داشت: از این تعداد سه هزار و ۲۶۴ نفر مشکوک به فشارخون جدید، یک هزار و ۶۳۶ نفر مشکوک به دیابت جدید، ۱۶ هزار و ۱۶۵ بیمار مبتلا به فشارخون و ۱۴ هزار و ۳۹۹ بیمار مبتلا به دیابت شناسایی و در مراکز خدمات جامع سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان تحت پوشش مراقبت و درمان قرار گرفتند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه این تعداد، ۳۲ درصد جمعیت ۱۸ سال به بالای شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل را شامل میشود، تصریح کرد: در این پویش ملی افراد با تکمیل پرسشنامهای در خصوص سابقه دیابت و فشار خون بالا دارای پرونده سلامت میشوند و در صورت تشخیص بیماری تحت کنترل و درمان قرار میگیرند.
وی با تاکید بر اینکه بیماری دیابت و بیماری پرفشاری خون از همین دست بیماریهای خاموش هستند، ادامه داد: بیماران ممکن است سالها از اینکه مبتلا هستند بیخبر باشند. از طرفی ممکن است برخی بگویند اینکه خوب است که یک بیماری بدون علامت باشد و رنجی نداشته باشد اما، باید یادآوری کرد که هرچند در ابتدا به ظاهر علامتی ندارند اما در درون بدن مشغول آسیب زدن هستند و زمانی که علامتدار میشوند ممکن است در نقاط مختلف بدن آسیبهایی را وارد کرده باشند.
ساکی یادآور شد: از این رو برای کمک به تشخیص زودهنگام بیماری خفته و پنهان پرفشاری خون و دیابت در جامعه؛ وزارت بهداشت تصمیم به راهاندازی پویش ملی «غربالگری پرفشاری خون و دیابت» در سنین ۱۸ سال به بالا گرفت.
وی با تاکید بر اینکه بیماریهای قلبی و عروقی از مهمترین علل مرگومیر در جامعه محسوب میشود، گفت: بیماری فشارخون شرایطی را برای ایجاد بیماریهای قلبی و عروقی فراهم میکند و سکتههای مغزی نیز عمدتاً با علل زمینهای مثل فشارخون و غیره، شکل میگیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان در پایان با بیان اینکه بسیاری از بیماریهای قلبی و عروقی با پیشگیری قابل کنترل است، افزود: دیابت و قند بالا هم زمینهساز بیماریهای کلیوی، آسیب بافت قلبی و عروقی و غیره است.
وی از اعضای تیمهای غربالگری در این شهرستانها و مشارکت خوب مردم شریف منطقه قدردانی کرد و از شرکت رؤسا و مدیران دستگاههای اجرایی و امامان جمعه و جماعات در این پویش خبر داد.
نظر شما