بازی باستانی شهر سوخته سیستان رمزگشایی و تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی طهرانی مقدم پیش از ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، افزود: نسخه هیجان انگیز بازی فکری محبوب مردمان جنوب شرق ایران باستان در عصر مفرغ که به چهار هزار و ۶۰۰ سال پیش بر می‌گردد برای اولین بار رمزگشایی و به مرحله تولید رسیده است.

وی اضافه کرد: نسخه اصلی این بازی از گور شماره ۷۳۱ در قبرستان باستانی شهر سوخته سیستان کشف و چند نسخه محدود آن به تولید رسیده است.

به گفته طهرانی مقدم، نسخه‌هایی از این بازی در اختیار موزه ملی ایران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و موزه‌های سیستان وبلوچستان و شهر سوخته اهدا شده است.