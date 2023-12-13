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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۷

بازی باستانی شهر سوخته سیستان رمزگشایی و تولید شد

بازی باستانی شهر سوخته سیستان رمزگشایی و تولید شد

زاهدان- سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان وبلوچستان از رونمایی و تولید بازی باستانی شهرسوخته برای اولین بار در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی طهرانی مقدم پیش از ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، افزود: نسخه هیجان انگیز بازی فکری محبوب مردمان جنوب شرق ایران باستان در عصر مفرغ که به چهار هزار و ۶۰۰ سال پیش بر می‌گردد برای اولین بار رمزگشایی و به مرحله تولید رسیده است.

وی اضافه کرد: نسخه اصلی این بازی از گور شماره ۷۳۱ در قبرستان باستانی شهر سوخته سیستان کشف و چند نسخه محدود آن به تولید رسیده است.

به گفته طهرانی مقدم، نسخه‌هایی از این بازی در اختیار موزه ملی ایران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و موزه‌های سیستان وبلوچستان و شهر سوخته اهدا شده است.

کد مطلب 5965861

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