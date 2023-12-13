به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سریال، فصل دوم سریال «مستوران» به کارگردانی سیدعلی هاشمی از سه‌شنبه ۲۸ آذر هر شب ساعت ۲۲:۱۵ روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

فصل اول «مستوران» به کارگردانی مسعود آب‌پرور و سیدجمال سیدحاتمی در ۲۶ قسمت از شبکه یک پخش شد.

سری جدید سریال «مستوران» که عاشقانه‌ای برگرفته از قصه‌ها و افسانه‌های کهن ایرانی است، به قلم محمد حنیف به نگارش درآمده است.

بهنام تشکر، کاوه خداشناس، محیا دهقانی، ثریا قاسمی، فرهاد آییش، فاطمه گودرزی، رویا میرعلمی، رابعه اسکویی، سولماز غنی، قاسم زارع، محمدصادق ملک، الهه خادمی، شاهو رستمی، شکوفه هاشمیان، میلاد میرزایی، آزاده مویدی‌فرد، لادن قناد، علی باقری، خسرو احمدی، دانیال جوهرزاده، ناصر علی پاشا، پریسا مقتدی، آتش تقی‌پور، علی رجایی، یدالله شادمانی، فرشید زارعی‌فرد، آتش تقی‌پور، محمد شیری، قربان نجفی، سحر غمخوار، سانای امیرآبادی، فرهاد روشن و قاسم یوردخانی بازیگران فصل دوم این سریال هستند.

«مستوران» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در استودیو بادبان تهیه و تولید شده است.

عوامل فصل جدید سریال «مستوران» عبارتند از نویسنده: محمد حنیف، تهیه کننده: عطا پناهی، مدیر تولید: اکبر کاظمی، مدیر فیلمبرداری: مسلم تهرانی، طراح صحنه: فرامرز بادرامپور، طراح لباس: ژاله زکی‌زاده، طراح گریم: امید گلزاده، تدوین: پدرام بهرامی، آهنگساز: شورا کریمی، مدیر صدابرداری: میثم یاردیلو، طراح جلوه‌های بصری: محمد برادران، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، اصلاح رنگ: فربد جلالی، مدیر برنامه‌ریزی: شیوا یزدچی، دستیار یک کارگردان: سید علی قاسمی، منشی صحنه: سحر غمخوار، طراح پوستر: استودیو رامکا، روابط عمومی: علی سلمان‌زاده، عکاس: فرهاد بابایی.

فصل جدید برنامه «علامت» به مناسبت ایام فاطمیه در شبکه ۲

فصل جدید برنامه «علامت» با عنوان «صدای خدا!» در پنج قسمت از حرم مطهر حضرت معصومه (س) روانه آنتن خواهد شد.

عناوین موضوعاتی که در این پنج قسمت به آنها پرداخته خواهد شد عبارتند از «همیشه مظلوم!»، «صدای خدا برای زن!»، «حجاب مردم سالار!»، «تقلب در انقلاب محمد (ص)!» و «جاهلیت مدرن مقابل انقلاب اسلامی!».

قسمت اول این برنامه به موضوع دخترکشی (مووده) و تبرج همزمان در جاهلیت می‌پردازد و تفاوت آن زمان را با زمان فعلی مورد بررسی قرار می‌دهد.

در قسمت دوم از توازن حق و تکلیف زن در اسلام و ملازمه اجتماعی شدن و تکالیف مختلفی که دارد، صحبت خواهد شد.

قسمت سوم برنامه، توضیحی بر فرایند حجاب در جامعه نبوی ارایه داده و اراده عمومی بانوان برای قبولی حجاب را برمی‌شمرد.

در قسمت چهارم، ۲ خط انحراف مورد واکاوی قرار می‌گیرد؛ خطی که به سخت‌گیری بر زنان و خانه‌نشینی آنها حکم کرد و سیره یکی از خلفا بود و خط دوم که خط اموی و عباسی بوده است و تبرج را بازتولید کرد و در نهایت موضع اسلام اصیل اهل بیت بیان می‌شود که مقابل این ۲ خط قرار دارد.

قسمت پایانی این برنامه به کالا شدن دوباره زن در عصر جدید پرداخته و به تاریخ شفاهی حجاب بعد از انقلاب با استاندارد جامعه نبوی اشاره می‌کند.

کارشناس این فصل از برنامه نیز همچون فصل‌های پیشین، حجت‌الاسلام قنبریان است که با دانشجویان پیرامون الگوپذیری از حضرت فاطمه زهرا (س) در زمینه حضور اجتماعی و تکالیف محوله و… به گفت‌وگو و مباحثه می‌نشیند.

فصل ششم برنامه «علامت» کاری از گروه معارف اسلامی شبکه ۲ سیما به تهیه‌کنندگی سیدمجید اکرمی، کارگردانی سیداحمد حسینی و سردبیری محمد فخیمی است که به مناسبت ایام فاطمیه دوم از پنجشنبه ۲۳ تا دوشنبه ۲۷ آذر حوالی ساعت ۲۲:۱۵ از این شبکه پخش می‌شود. بازپخش این برنامه روز بعد ساعات ۴:۱۰ بامداد و ۱۳:۴۵ است.

معرفی سه بازیگر دیگر «گناه فرشته»

آشا محرابی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون یکی از بازیگران سریال «گناه فرشته» است و فخرالدین صدیق شریف بازیگر پیشکسوت نیز نقش مقابل او را بازی می‌کند.

همچنین سیدمهرداد ضیایی با گذشت بیش از یک دهه که از همکاری او با حامد عنقا در «قلب یخی» می‌گذرد، این بار مقابل دوربین او رفته است.

پیش از این، شهاب حسینی، امیر آقایی، لادن مستوفی، مهدی سلطانی، دیبا زاهدی و نفس بازغی به عنوان بازیگران «گناه فرشته» معرفی شده‌اند.

این درام اجتماعی به نویسندگی و کارگردانی حامد عنقا جمعه ۱ دی ماه ساعت ۸ به صورت اختصاصی از فیلیمو پخش خواهد شد.