به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا استقامتی درباره مزایای داروهای دیابت جدید، افزود: داروهای جدید شامل قرص‌های خوراکی و داروهای تزریقی می‌شود.

وی با عنوان این مطلب که در حال حاضر در دنیا دو گروه داروی جدید داریم، گفت: یک گروه قرص‌های خوراکی که ترکیبات مهار کننده‌ای دارند و غیر از کاربردشان در کنترل قندخون، مزایای دیگری نیز دارند. یکی از این مزایا، اثرگذاری روی کاهش مشکلات قلبی و عروقی است که خطر ابتلاء به آن در افراد دیابتی زیاد است و در واقع می‌تواند ریسک این بیماری‌ها را کاهش دهد.

استقامتی افزود: از اثرات این داروهای خوراکی در بیماران دیابتی برای گروهی از بیمارانی است که نارسایی قلبی و عروقی دارند و این مواد می‌تواند میزان بستری و یا تشدید حملات نارسایی قلب را کاهش دهد. مزیت دیگر این داروها نیز این است که می‌توانند پیشرفت بیماری‌های مزمن کلیوی را کاهش دهند و در نتیجه نیاز به دیالیز را تا ۱۰ سال به تأخیر بیاندازند.

وی ادامه داد: اما یک گروه دیگر از داروها، داروهای تزریقی هستند. این در حقیقت تحریک‌کنندگان هورمون GLP1 هستند. برخی از این داروها روزانه یا هفتگی هستند و مزیت کاهش ریسک بیماری‌های قلبی و عروقی را دارند و تا حدودی نیز مزیت کاهش ریسک بیمارهای کلیوی را نیز دارند اما مانند گروه قبلی در نارسایی قلبی اثر ندارند.

استقامتی به انسولین جدیدی که به تازگی وارد بازار شده نیز اشاره و تأکید کرد: این انسولین نسل جدید، شامل دو انسولین مختلف سریع الاثر و بسیار طولانی‌اثر است که به نسبت ۳۰ درصد انسولین سریع الاثر و ۷۰ درصد انسولین بسیار طولانی اثر در یک قلم به بیمار ارائه می‌شود. اینها در واقع با هم ترکیب نمی‌شوند، بلکه به نسبت ۳۰ به ۷۰ در یک قلم قرار می‌گیرند. در واقع بخش سریع الاثر این دارو، بلافاصله در بیمار اثر می‌گذارد و آن یکی که پایه هست پس از تزریق، آرام آرام در جریان خون فرد مبتلا به دیابت آزاد می‌شود.

این فوق تخصص غدد و متابولیسم توضیح داد: دو نوع ترشح انسولین در بدن داریم؛ یکی ترشح پایه و دیگری ترشح سریع که به غذا ارتباط دارد. انسولین پایه هیچ ربطی به غذا ندارد. لوزالمعده طی ۲۴ ساعت، انسولین پایه را می‌سازد. آن ۷۰ درصدی که در این قلم است همان انسولین پایه است که به طور ۲۴ ساعته زیر جلد آزاد می‌شود و اثرات پایه را اعمال می‌کند. اما آن بخش ۳۰ درصد همان انسولین از نوع تغذیه‌ای است که برحسب چگونگی نیاز فرد می‌تواند یک بار یا بیشتر از آن استفاده کند.

وی افزود: در واقع انسولین پایه تغییری نمی‌کند اما جز سریع، می‌تواند در صورت نیاز یک بار یا دو بار به فرد تزریق شود که در همین تزریق، تمام نیاز فرد به انسولین را در ۲۴ ساعت پوشش می‌دهد. این تزریق اگر یک بار با دو بار اتفاق بیافتد در واقع راحتی فرد را به دنبال دارد و بهتر از چند بار تزریق طی شبانه‌روز است و راحتی تزریق را به دنبال دارد و نیاز فرد بیمار به تزریق‌های پی‌درپی و هزینه‌های ناشی از آن را کمتر می‌کند.

استقامتی به انسولین‌های آینده نیز اشاره کرده و گفت: در حال حاضر مطالعاتی بر روی تزریق انسولین‌های هفتگی در حال انجام است. هم در دیابت نوع یک و هم در نوع دو، تعداد ۶ سری مطالعه انجام شده است. در واقع تحقیقات بر این مبنا است که تزریق هفته‌ای یک‌بار هم می‌تواند مانند روزی یک بار کمک کننده و برای کاهش قند خون، مؤثر باشد و این می‌تواند یک پیشرفت خیلی بزرگ برای درمان دیابت به شمار برود.

وی با اشاره به اینکه درمان دیابت پیچیده است، خاطرنشان کرد: ما هیچ دو بیمار دیابتی نداریم که دقیقاً مانند هم باشند و همه‌چیز بر می‌گردد به اینکه فرد چه شرایطی داشته باشد. بسته به تشخیص پزشک و شرایط بیمار با مصرف داروهای نسل جدید، میزان داروهای بیمار کم یا قطع می‌شود؛ اما آنچه مشخص است این خواهد بود که نسل جدید داروهای انسولین به تنهایی و یا در کنار قرص‌های خوراکی در کاهش قندخون به فرد مبتلا به دیابت کمک می‌کنند.