آزادی ۲۱ زندانی در بازدید مسوولان قضایی خراسان جنوبی از زندان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی موحدی راد ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حاشیه بازدید قضات محاکم قضائی و دادستان‌های شهرستان‌های درمیان، خوسف، سربیشه و نهبندان به صورت چهره به چهره و نزدیک با زندانیان دیدار و به درخواست‌های قانونی آنها در خصوص عفو، تخفیف مجازات و آزادی به صورت جداگانه رسیدگی کردند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: در این دیدار که با آزادی ۲۱ نفر از زندانیان جرایم غیر خشن و واجد شرایط همراه بود، دستورات لازم برای حل مشکلات زندانیان در برخورداری از نهادهای ارفاقی صادر شد.

به سارقان مرخصی اعطا نمی‌شود

وی با بیان اینکه به ایام شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) نزدیک هستیم و همچنین شب یلدا داستان‌ها حاضر در جلسه به زندانیان واجد شرایط یک هفته مرخصی اعطا کردند و متذکر شد: زندانیان با جرم‌های سرقت و … به مرخصی اعزام نخواهند شد.

موحدی راد تاکیدکرد: در خراسان جنوبی مجازات‌های جایگزین حبس صادر شده اما شاهد پیشرفت بیشتری برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی در استان خواهیم بود.

علی عبدی مدیر کل زندان‌های خراسان جنوبی نیز در این بازدید گفت: علاوه و برحضور دادستان‌های بیرجند، درمیان، نهبندان، سربیشه و خوسف از قضات محاکم قضائی سطح استان نیز در بازدید حضور دارند.

عبدی افزود: از ابتدای امسال تعداد ۱۲۵ دوره آموزشی در سطح زندان‌های استان برگزار شده که امروز شاهد رشد ۴۲ درصد اشتغال اعم از کارگاهی و نشسته در خود زندان برای زندانیان هستیم.

استفاده از دادرسی برخط

وی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی در شاخص‌های قضائی رتبه‌های اول و دوم کشوری را دارد، عنوان کرد: بیش از ۹۵ درصد زندانیان از دادرسی برخط استفاده کردند.

مدیرکل زندان‌های خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۴ مورد احکام جایگزینی حبس صادر شده که خروجی آن برای انجمن حمایت زندانیان استفاده شده است، افزود: در پذیرش توبه خراسان جنوبی در کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده که تاکنون در پرونده‌های مطرح شده ۴ نفر منجر به آزادی شدند.

مدیر کل زندان‌های خراسان جنوبی گفت: در راستای حمایت از خانواده زندانیان از ابتدای سال تا کنون ۶۹۱ مورد بازید از منازل زندانیان انجام و برای رفع مشکلات اقتصادی، معیشتی، درمانی و سایر امور ضروری به صورت میدانی کارهای خوبی انجام شده است.

اشتغال‌زایی برای خانواده زندانیان

عبدی با بیان اینکه برای ۱۰۶ نفر از خانواده زندانیان توسط انجمن‌های حمایت زندانیان خراسان جنوبی اشتغال‌زایی شده است، افزود: در مورد بسته حمایت نیز در قالب کمک‌های نقدی و غیر نقدی تا کنون ۳۱ میلیارد و۹۰۷ میلیون و۸۰۰ هزار ریال به خانواده زندانیان نیازمند اهدا شده است.

وی ادامه داد: انجمن حمایت زندانیان در هشت ماهه گذشته با کمک خیرین و مردم نوع دوست و همچنین خانواده‌های عزادار که هزینه امورات متوفی خود را صرف آزادی زندانیان نیازمند کردند توانسته ۲۱ زندانی نیازمند را به کانون گرم خانواده باز گرداند.

مدیر کل زندان‌های خراسان جنوبی عنوان کرد :۲۰۰ جلسه صلح و سازش در ستاد دیه استان برگزار شده که یک مورد قصاص منجر به گذشت شاکی و ۹۲ زندانی جرایم غیر عمد آزاد شدند.