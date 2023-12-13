به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج بعد از ظهر چهارشنبه در مجمع سالانه هیئت فوتبال اردبیل با بیان اینکه فوتبال اردبیل با پرورش دادن بازیکن‌های بزرگی همچون علی دایی و کریم انصاری‌فرد سهمی ویژه در فوتبال ملی دارد، اظهار کرد: فوتبال اردبیل در صورت تأمین زیرساخت‌ها حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب ورزشگاه علی دایی و حضورش در زمان افتتاح این پروژه در اردبیل افزود: ورزشگاه علی دایی باید با حمایت‌های استاندار و مسؤولان احیا شود و اردبیل در راستای راه‌اندازی فوتبال ساحلی و بانوان گام‌های بزرگی بردارد.

رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: هر هفته یک میلیون نفر در ورزشگاه‌های کشور فوتبال را تماشا می‌کنند که بسیار حائز اهمیت است و بی‌شک اگر ورزشگاه‌های کشور ظرفیت بزرگی داشتند فردا در دربی حدود ۳۰۰ هزار نفر به ورزشگاه می‌آمدند.

تاج با اشاره به وضعیت قابل قبول برگزاری مجمع سالیانه فوتبال استان اردبیل، از اعضای مجمع هیأت فوتبال استان و مدیرکل ورزش و جوانان استان قدردانی کرد و ادامه داد: وحدت و همدلی خوبی نسبت به سال‌های قبل در فوتبال استان حاکم شده است و کارهای خوبی در آن انجام شده است که امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مجمع «قابل امدادی» با ۲۱ رأی به عنوان نماینده هیأت فوتبال شهرستان‌ها و «احمد آقایی» با ۲۰ رأی به عنوان نماینده باشگاه‌های استان انتخاب شدند