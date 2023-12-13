اجرای ۷۲۷ هکتار سامانه نوین آبیاری در استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین عطایی در نشست ستاد سامانه‌های نوین آبیاری که با حضور مدیر آب و خاک سازمان، مدیران ستادی و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های تابعه و کارشناسان فنی برگزار شد اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۲۷ هکتار سامانه نوین آبیاری در اراضی کشاورزی این استان اجرا شده است.

وی با بیان اینکه این میزان سامانه نوین در قالب ۴۷ طرح اجرا و عملیاتی شده است، افزود: همچنین ۳ هزار و ۳۹ هکتار سامانه نوین آبیاری در قالب ۱۳۷ طرح در دست اجرا است که میانگین پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها بیش از ۶۴ درصد است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین عنوان کرد: تعهد این استان برای اجرای سامانه نوین آبیاری تا پایان سال ۳ هزار هکتار است که در صورت تخصیص اعتبار به موقع اجرا می‌شود.

عطایی یاد اور شد: اجرای طرح‌های نوین آبیاری ضمن کاهش مصرف آب در اراضی کشاورزی به افزایش بهره وری نیز کمک می‌کند.

گفتنی است در این نشست در خصوص اجرای طرح‌های عمومی در شهرستانها، چاه‌های آب کشاورزی، وضعیت تحویل لوله‌های پلی اتیلن، بررسی روند اجرای عملیات سامانه نوین آبیاری و وضعیت طرح‌های نیمه تمام عمومی راکد در سطح شهرستانها مطالبی عنوان شد.