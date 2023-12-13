تشکیل ۳۸ پرونده ساخت و ساز غیرمجاز در مراتع ملی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قلی زاده بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۳۸ فقره پرونده ساخت و سازهای غیرمجاز در مراتع ملی به مساحت ۶۵.۲ هکتار طی ۸ ماهه سال‌جاری در استان اردبیل تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شد.

وی افزود: همچنین با تلاش نیروهای یگان حفاظت منابع منابع طبیعی استان به صورت ۲۴ ساعته در عرصه‌های ملی و رصد عرصه‌های ملی ۷۹۸ هکتار از اراضی ملی به ارزش بیش از ۵۵ میلیارد ریال از دست متجاوزین خلع ید و رفع تصرف شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل بیان کرد: حفاظت و حراست از اراضی ملی نیازمند عزم و اراده جدی همگانی بوده و انتظار می‌رود مردم نیز در این زمینه مشارکت لازم را داشته و در راستای حراست از این اراضی گام بردارند که این امر نیازمند اقدامات فرهنگی و اطلاع‌رسانی است.

قلی‌زاده با بیان اینکه در خصوص دست اندازی به اراضی ملی هیچ مماشاتی با افراد نخواهیم داشت، گفت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل در عمل به تکالیف قانونی خود، هیچ‌گونه اغماضی با متعدیان به عرصه‌های ملی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از تصرف اراضی ملی و کشاورزی، شهروندان قبل از خرید هرگونه زمین خارج از محدوده شهری از ادارت مربوطه استعلام بگیرند.