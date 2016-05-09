احکام قطعی تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز نباید با تأخیر اجرا شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی اشرف منصوری در جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به اهمیت و ضرورت موضوع زمین و دغدغه های مقام معظم رهبری در این خصوص اشاره کرد و گفت: از این رو اگر شهرستانی با ساخت و ساز جدید مواجه شود، دیگر قابل پذیرش نیست و با آن مدیر قطعا برخورد می شود؛ این موضوع از خط قرمزهای سازمان و وزارت جهاد کشاورزی است.

وی به موضوع تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز نیز اشاره کرد و ادامه داد: هیچ شهرستانی حق ندارد احکام دادگاه را به دلیل اعتبارات به تاخیر بیاندازد و احکامی که قطعی شده لازم الاجراست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت:با توجه با نام گذاری امسال و تأکیدات مقام معظم رهبری، همه از ضرورت اقتصاد مقاومتی مطلع هستند، بنابراین اگر در این موضوع کوتاهی شود، آنچیزی که به ما تکلیف شده است را به درستی انجام نداده ایم.

وی تاکید کرد: صداقت، دقت و برنامه ریزی شبانه روزی در محقق شدن برنامه های اقتصاد مقاومتی موثر است.

منصوری موضوع گلخانه، مکانیزاسیون، کلزا، آبیاری تحت فشار، راه اندازی واحدهای نیمه فعال و حفظ کاربری اراضی را از جمله برنامه شاخص و اولویت دار عنوان کرد و گفت: از این رو تمامی مدیران ستادی و شهرستانی موظف به ارائه گزارش های روزانه هستند.