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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۱۵

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان خبرداد؛

اجرای ۴۷۰۰ هکتار کشت قراردادی گندم و دانه‌های روغنی در زنجان

اجرای ۴۷۰۰ هکتار کشت قراردادی گندم و دانه‌های روغنی در زنجان

زنجان-مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: تاکنون ۴۷۱۳ هکتار کشت قراردادی گندم و دانه‌های روغنی در سال زراعی ۱۴۰۲–۱۴۰۳ در استان زنجان اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی گفت: کشت قراردادی ۴۷۱۳ هکتار توسط ۴۶۸ نفر از کشاورزان به ثبت رسیده و از مزایای کشت قراردادی گندم، دانه‌های روغنی کلزا، گلرنگ و کاملینا استفاده می‌کنند.

وی عنوان کرد: با حضور کارشناسان اداره کل به برگزاری کارگاه‌های آموزشی کشت قراردادی برای کشاورزان استان کرده ایم و انتظار داریم از طرح کشت قراردادی با استقبال کشاورزان روبرو شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه خرید محصول و پرداخت به موقع وجه محصول خریداری شده به تولیدکنندگان طبق قرارداد امکان پذیر است، گفت: یکی دیگر از مزایای کشت قراردادی، پرداخت مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به ازای هر تن کرایه حمل گندم به کشاورزان از مزرعه تا مراکز تحویل گیری است.

زمانی با اشاره به اینکه محصول گندم آبی توسط صندوق بیمه کشاورزی، بیمه می‌شود گفت: کلیه کشاورزان دارای بیمه نامه فعال و یا فاقد بیمه نامه در سال جاری به شرط ارسال قرارداد منعقده بین زارع و مجری کشاورزی قراردادی از طریق بستر الکترونیکی، به تاریخ و میزان سطوح قید شده در قرارداد، بیمه نامه با ۲۰ درصد تخفیف جدید صادر خواهد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان ادامه داد: کشاورزانی که قبلاً اقدام به کشت محصول گندم و دانه‌های روغنی کلزا، گلرنگ و کاملینا نموده باشند و هم اکنون نسبت به انعقاد قرارداد کشاورزی اقدام و تأیید کنند.

وی گفت: کشاورزان در مرحله اول می‌بایست با مراجعه به مرکز جهاد کشاورزی در سامانه پهنه بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی، اطلاعات خود را در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ثبت کنند و با نصب برنامه کاربردی کشاورزی قراردادی با استفاده از گوشی‌های تلفن همراه هوشمند دارای سیستم عامل اندروید، بر اساس کد ملی و شماره همراه اول متعلق به خود از طریق نشانی GTC.ir قابل دسترس است.

کد مطلب 5966113

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