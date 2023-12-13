امیرعبداللهیان از مواضع حمایتی کویت از فلسطین قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با سالم عبدالله الجابر الصباح وزیر خارجه کویت در ژنو دیدار و گفت‌وگو کرد.

امیرعبداللهیان ضمن ابراز خرسندی از دیدار مجدد با وزیر خارجه کویت، از مواضع حمایتی قوی دولت و مجلس و مردم کویت از فلسطین قدردانی کرد.

وی با تاکید بر اهمیت مشورت‌های مستمر دو کشور در سطوح مختلف، این مشورت‌ها و گفت‌وگوها را در توسعه مناسبات دو کشور مهم و مؤثر توصیف کرد و دعوت از همتای خود جهت سفر به تهران را تجدید نمود.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه نشست سران کشورهای اسلامی و عربی در ریاض در خصوص فلسطین نشست مهمی بود، بر ضرورت تداوم اقدامات مؤثر برای متوقف کردن حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه تاکید کرد.

امیرعبداللهیان با اشاره به حمایت تمام عیار آمریکا از رژیم صهیونیستی، گفت: آمریکا به رغم ارسال پیام‌های مکرر خویشتنداری به دیگران در منطقه، اما در عمل یک طرف جنگ علیه غزه است و تمام امکانات خود را برای حمایت از رژیم صهیونیستی به کار گرفته است.

رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به ناکامی رژیم صهیونیستی در تحقق هیچ یک از اهداف اعلام شده خود در حمله به غزه، گفت: اکنون رژیم صهیونیستی به طرح کوچاندن مردم غزه می‌اندیشد و در تلاش است با کشتار گسترده مردم شمال و جنوب غزه و محاصره کامل غزه و نیز فشار و کشتار حداکثری بر ساکنان کرانه غربی، آنان را به سمت کشورهای همسایه کوچ دهد.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: لازم است کشورهای اسلامی با حمایت گسترده از ملت فلسطین در غزه و کرانه و نیز ارسال گسترده کمک‌های انسانی، مانع تحقق اهداف توسعه‌طلبانه و شرورانه رژیم صهیونیستی شوند.

سالم عبدالله الجابر الصباح، وزیر خارجه امور خارجه کویت نیز در این دیدار از تلاش‌های مشترک برای توسعه روابط دو کشور استقبال کرد.

وی موضع دولت کویت در حمایت از ملت فلسطین و برپایی دولت فلسطینی در اراضی فلسطین را موضع ثابت و غیرقابل تغییر کویت اعلام کرد و همچنین بر تداوم اقدامات دولت کویت در ارسال کمک‌های انسانی به غزه تاکید کرد.

همچنین بر ضرورت تلاش برای ناکام گذاشتن رژیم اسرائیل در پیگیری طرح‌های توسعه طلبانه و پایان دادن به حملات علیه غزه و برقراری آتش بس تاکید کرد.

در این دیدار برخی از موضوعات مورد اهتمام دو طرف در حوزه دوجانبه مورد گفت‌وگو و تبادل نظر قرار گرفت.