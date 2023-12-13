کارآفرینی دانشگاهی موتور محرکه توسعه اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح سالن دانشگاه فنی و حرفهای استان مازندران با تاکید بر اهمیت مهارت محوری و کشف استعداد در دانشکدهها و آموزشکدههای فنی و حرفهای افزود: مهارت محوری در بستر کشف ظرفیتها و استعدادهای دانشجویان باید به نحوی باشد که با کمترین هزینه و کمترین زمان ممکن به راحتی جذب بازار کار و یا کارآفرین شوند.
وی با بیان اینکه یکی از کارکردهای اساسی این دانشکدهها باید مبتنی بر فناوریهای نوین، وجود کارگاههای آموزشی و ایجاد بسترهای مناسب برای دانشجویان است افزود: تربیت نیروی کار ماهر برای بازار کار و همچنین ایجاد فرصت شغلی با آموزشهای ارائه شده از سویی دیگر باعث ایجاد خلاقیت و درنتیجه شغل برای افراد خواهد شد.
فرماندار مرکز مازندران با اشاره به لزوم توجه ویژه به افزایش رشتههای آموزشهای مهارتی و فنی در مقاطع مختلف با توجه به وجود پتانسیل و دانشجو گفت: کارآفرینی دانشگاهی به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی کشور است که دانشگاه فنی و حرفهای به عنوان یک دانشگاه کارآفرین نقش خطیری در جهت ایجاد کارآفرینی در جامعه بر عهده دارد.
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