عزیزالله سیفی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس از ساعت ۹ صبح از میدان امام حسین (ع) به صورت خودرویی تشییع و در پارک کوهستان یزد به خاک سپرده خواهد شد.

وی عنوان کرد: پیکر این شهید خوشنام در پارک کوهستان یزد تدفین می‌شود و پیش بینی احداث جایگاه و المانی برای این شهید نیز در دستور کار است تا عموم مردم بتوانند از فضای معنوی این محل استفاده کنند.

سیفی ادامه داد: شهدای گمنام چند روزی است که مهمان مردم دارالعباده یزد هستند و از این میزبانی به خود می‌بالیم زیرا کشور و نظام ما به برکت خون این شهیدان بارور شده چراکه شهدا جان خود را در راه اسلام و انقلاب فدا کردند.

وی بیان کرد: همه ما وظیفه داریم اکنون که شهدا بعد از سال‌ها تحت عنوان شهید گمنام و خوشنام مهمان ما هستند، برای آنها سنگ تمام بگذاریم و با حضور خود در تشییع این شهیدان گمنام، وظیفه اسلامی و دینی و انسانی خود را انجام دهیم.

سیفی افزود: شهرداری یزد فردا، پنجشنبه از ۱۲ تا ۱۴ میزبان شهدای گمنام است و بعد از نماز ظهر و عصر مراسمی در نمازخانه شهرداری برپا خواهد شد تا همه از این شهید تبرک جوییم.