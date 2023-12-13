به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پایانه‌های نفتی ایران، عباس غریبی در حاشیه بازدید از پایانه نفتی خارک که روز سه‌شنبه (۲۱ آذرماه) با هدف بررسی پیشرفت پروژه‌ها انجام شد، گفت: پایانه نفتی خارک به‌عنوان پایانه راهبردی در حوزه ذخیره‌سازی و صادرات نفت خام کشور و کمک به تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز دارای زیرساخت‌های مهمی شامل پهلوگاه‌ها، بازوهای بارگیری، خطوط لوله‌جریانی، مخازن ذخیره‌سازی و سامانه‌های اندازه‌گیری بوده که روزآمد بودن، چابکی و آمادگی پایانه در انجام مأموریت‌ها بسیار حائز اهمیت است.

وی همچنین در بازدید از تعمیرات و نوسازی اسکله غربی (آذرپاد) بر تسریع در تکمیل تعمیرات پهلوگاه‌های ۱۲ و ۱۵ اسکله غربی تأکید و اظهار کرد: این پهلوگاه‌ها برای تداوم صادرات نفت کشور اهمیت حیاتی دارد و مناسب پهلودهی نفتکش‌های غول‌پیکر بوده و هم اکنون با تأمین گریتینگ‌های مورد نیاز در مراحل پایانی ایمن‌سازی برای پهلودهی نفتکش‌های غول‌پیکر است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی در ادامه از پروژه‌های تعمیرات اساسی مخازن یک میلیون بشکه‌ای ۲۵ و ۲۶ نیز بازدید کرد و با توجه به اهمیت راهبردی مخازن ذخیره‌سازی نفت، خواستار افزایش تلاش برای دسترسی سریع‌تر به ظرفیت ذخیره‌سازی این مخازن شد.

در تعمیرات اساسی مخزن ۲۵ با پیشرفت بیش از ۵۰ درصد به‌دنبال اتمام رسوب‌زدایی مخزن در حداقل زمان و منطبق با برنامه زمان‌بندی از پیش تعیین شده، تعویض ورق‌های کف مخزن به همراه اجرای سیستم حفاظت کاتدی از نوع آندنواری برای افزایش طول عمر ورق‌های کف مخزن در حال انجام است تا مخزن برای آزمون هیدرواستاتیک و رنگ‌آمیزی طبق برنامه زمان‌بندی آماده شود.

تعمیرات اساسی مخزن یک میلیون بشکه‌ای شماره ۲۶ با پیشرفت فیزیکی ۷۳ درصد، رنگ‌آمیزی بدنه تکمیل شده و در مرحله رنگ‌آمیزی سقف و کف برای بهره‌برداری است.