برد مهم شهداب با هواداران/ فولاد همچنان یکه تازی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران سال ۱۴۰۲ امروز چهارشنبه ۲۲ آذر با هفت دیدار در شهرهای اردکان (دو مسابقه)، اصفهان، یزد، تهران (دو دیدار) و ارومیه پیگیری شد.

تیم‌های پیکان تهران، چادرملو اردکان، فولاد سیرجان ایرانیان، شهرداری ارومیه، شهداب یزد، ایفاسرام اردکان و مس رفسنجان در دیدارهای این هفته مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

با کسب این نتایج تیم گیتی‌پسند رتبه دوم جدول را به ایفاسرام داد تا این نماینده اردکان و فولاد سیرجان ایرانیان دو تیم امیدوار به کسب مقام قهرمانی نیم فصل باقی بمانند. تیم شهداب یزد نیز این هفته دو پله صعود در جدول داشت.

نتایج کامل دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر مردان به قرار زیر است:

* پیکان تهران ۳ – شهرداری گنبد کاووس صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۸ بر ۲۶ و ۲۶ بر ۲۴)

* چادرملو اردکان ۳ – طبیعت صفر (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۱)

* شهرداری ارومیه ۳ – نیان الکترونیک خراسان ۲ (۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۹ بر ۲۷، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۹)

* گیتی‌پسند اصفهان صفر – فولاد سیرجان ایرانیان ۳ (۲۰ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۴ بر ۲۶)

* شهداب یزد ۳ – هورسان رامسر ۲ (۳۰ بر ۳۲، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۷، ۲۳ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۰)

* سایپا تهران ۲ – مس رفسنجان ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۲۴ بر ۲۶، ۲۵ بر ۲۱، ۲۸ بر ۲۶ و ۱۳ بر ۱۵)

* ایفاسرام اردکان ۳ – پاس گرگان یک (۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۸ بر ۲۶)

جدول این رقابت‌ها در پایان هفته یازدهم بدین شکل است:

۱- فولاد سیرجان ایرانیان ۱۰ برد و ۲۹ امتیاز

۲- ایفاسرام اردکان ۸ برد و ۲۳ امتیاز

۳- شهداب یزد ۷ برد و ۲۱ امتیاز

۴- گیتی‌پسند اصفهان ۷ برد و ۲۱ امتیاز

۵- هورسان رامسر ۷ برد و ۱۷ امتیاز

۶- چادرملو اردکان ۶ برد و ۱۸ امتیاز

۷- طبیعت ۶ برد و ۱۸ امتیاز

۸- پاس گرگان ۶ برد و ۱۶ امتیاز

۹- پیکان تهران ۵ برد و ۱۷ امتیاز

۱۰- نیان الکترونیک خراسان ۴ برد و ۱۵ امتیاز

۱۱- مس رفسنجان ۴ برد و ۱۳ امتیاز

۱۲- شهرداری ارومیه ۴ برد و ۱۰ امتیاز

۱۳- شهرداری گنبد دو برد و ۷ امتیاز

۱۴- سایپا تهران یک برد و ۶ امتیاز

هفته دوازدهم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه با هفت دیدار پیگیری خواهد شد.