به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی شامگاه چهارشنبه در نشست مطبوعاتی پیش از بازی با شمس آذر اظهار کرد: شمس آذر یکی از تیم‌های سرسخت و خوب لیگ برتر است.

وی بیان کرد: کادر فنی شمس آذر در فصل گذشته در لیگ دسته یک نیز عملکرد قابل قبولی داشت و روند تیم شمس آذر در هر دو فصل نیز نشان می‌دهد که در برابر تیم قدرتمندی قرار داریم.

مربی تیم نساجی قائمشهر با بیان اینکه بعد از بازی‌های آسیایی بلافاصله برای بازی با استقلال خوزستان آماده شدیم، عنوان کرد: بیشتر وقت ما در این مدت صرف ریکاوری تیم شده است.

وی تاکید کرد: بازیکان ما با انگیزه هستند و امیدوار هستیم تا در بازی فردا در برابر شمس آذر بازی خوبی را ارائه کنیم.

رضایی ادامه داد: بدون شک فردا هرکسی بیشتر تلاش کند برنده بازی است و سه امتیاز این بازی از آن او خواهد بود.

وی بیان کرد: نساجی همواره در فصل‌های گذشته بین رتبه ۱۱ تا ۱۳ جدول قرار دارد و امیدواریم امسال بتواند در جایگاه مناسب‌تری قرار بگیرد.

مربی نساجی مازندران تاکید کرد: سید مهدی رحمتی نیز با باشگاه قراردادی دو ساله دارد و باشگاه نیز حمایت خود را از او اعلام کرده و بدون شک در سایه این حمایت و همکاری نتایج قابل قبولی خواهیم گرفت.

وی عنوان کرد: بدون شک با توجه به شرایط و با تلاش بازیکنان و کادر فنی می‌توانیم به جایگاهی بهتر از سال‌های قبل دست پیدا کنیم.

رضایی گفت: کادر فنی و بازیکنان همچون اهالی مازندران دوست دارند بازی‌های این تیم در شهر قائمشهر باشد اما طبیعتاً این اتفاق نیازمند تأمین زیرساخت‌ها خواهد بود.

وی در پایان بیان کرد: استراتژی شمس آذر بر سپردن توپ به حریف و استفاده از ضد حملات است و برای همین استراتژی این تیم برنامه ریزی داریم.