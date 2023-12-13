به گزارش خبرنگار مهر، مهرواره استانی قصه گویی که با عنوان یک قصه دو قلو برگزار می شود، به روایت قصه هایی می پردازد که بن‌مایه معروف و قدیمی دارند اما با بازنویسی و بازآفرینی، شکلی جدید به خود می گیرند.

بخش‌های مهرواره شامل قصه گویان ۴ تا ۶ سال (۹۰ ثانیه ای)، قصه گویان ۷ تا ۱۲ سال (۹۰ ثانیه ای، پنج دقیقه ای و قصه گویی بلند صحنه ای)، قصه گویان ۱۳ سال به بالا (۹۰ ثانیه ای، پنج دقیقه ای، قصه گویی بلند صحنه ای، پادکست و داستان نویسی) است.

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این مهرواره ۱۲ دی ماه سال جاری و زمان برگزاری مهرواره نیز ۲۶ دی ماه است.

موضوع قصه ها با محوریت خانواده و جوانی جمعیت است و قصه ها باید پیرامون این موضوع در بخش های یاد شده آماده شوند.

علاقمندان به شرکت در این مهرواره می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرستان خود تماس بگیرید.