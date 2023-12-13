به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی چهارشنبه شب در جشنواره استانی ره آورد سرزمین نور اظهار کرد: ما باید یک کار فاخر فرهنگی و پایدار در راستای تبیین رشادت‌های رزمندگان اسلام در منطقه خودمان انجام دهیم.

وی با بیان اینکه شما دست اندرکاران یک کار عظیم فرهنگی و باارزش هستید که می‌خواهید مانع از فراموشی تاریخ شوید، اظهار کرد: تاریخ یک مقوله مهم و باارزش است که کشورها با تاریخ و ریشه خود زندگی می‌کنند و به آن افتخار می‌کنند.

سردار رجبی با بیان اینکه همه کشورها به دنبال این هستند تا تاریخ خود را زنده نگه دارند، عنوان کرد: دفاع مقدس ما یک تاریخ باعظمت، ماندگار، ریشه دار و اثرگذار بر اساس ارزش‌های دینی است

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی افزود: انقلاب اسلامی ایران، موازنه قدرت را در منطقه و خاورمیانه تغییر داد و در جبهه استکبار تلاطم و به هم ریختگی ایجاد کرد.

وی یادآور شد: رژیم بعث عراق به پشتیبانی دنیا، صرفاً برای تصرف سرزمینی به ایران لشکرکشی انجام نداد، بلکه ضمیر و محتوای انقلاب اسلامی، استکبار را دچار تلاطم کرده بود و الهام بخش برای کشورهای دنیا بود و این برای آنها زجرآور و دردناک بود.

سردار رجبی با بیان اینکه شهیدان ما الهام گرفته از فرهنگ کربلا و عاشورا بوده و امتداد این پیام نیز امروز به فلسطین و رزمندگان حماس رسیده است، افزود: هیچ کشوری نباید تاریخ خود را فراموش کند و شما در این زمینه و در انتقال فرهنگ و تاریخ دفاع مقدس نقش بسزایی دارد.

وی با تاکید بر اینکه شما باید روایتگر تاریخ ایستادگی و مقاومت این مرز و بوم و ملت باشید، گفت: دشمن می‌خواهد تاریخ را تحریف کرده و جای حق و باطل را عوض کند و لازم است در مقابل این هدف دشمنان، قیام کرد و مانع از تحریف تاریخ شد.

سردار رجبی با اشاره به اینکه دشمن می‌خواهد فرهنگ دفاع مقدس در جامعه کمرنگ شود و فراموش شود و نباید اجازه دهیم این اتفاق بیفتد، افزود: مقام معظم رهبری فرمان جهاد تبیین صادر فرموده اند و این یک فرمان همه جانبه در همه عرصه‌ها و زمینه‌ها است که دفاع مقدس یکی از این عرصه‌ها به شمار می‌رود.