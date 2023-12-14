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۲۳ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۶

مدیر کل آموزش و پرورش قم عنوان کرد؛

تلاش برای استفاده از ظرفیت تمامی دلسوزان در امر تعلیم و تربیت

تلاش برای استفاده از ظرفیت تمامی دلسوزان در امر تعلیم و تربیت

قم- مدیر کل آموزش و پرورش قم گفت: تلاش داشته ایم تا از ظرفیت تمامی دلسوزان در امر تعلیم و تربیت استفاده کنیم و موضوع مشارکت در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد تاکید قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحیمی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش طلاب مدیر در آموزش و پرورش که در مجتمع یاوران مهدی (عج) قم برگزار شد اظهار کرد: شیوع و همه گیری ویروس کرونا در سالهای قبل موجب شد تا در امر تعلیم و تربیت چالش‌ها و سختی‌هایی ایجاد شود که برای جبران عقب ماندگی‌ها باید برنامه ریزی و تلاش مضاعفی داشت.

مدیر کل آموزش و پرورش استان قم گفت: آموزش و پرورش استان قم در سال‌های اخیر توفیقاتی در عرصه‌های مختلف داشته و در رشته علوم انسانی برای نخستین بار مقام نخست و در رشته ریاضی و فیزیک رتبه سوم را به دست آورده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان قم ابراز کرد: تلاش داشته ایم تا از ظرفیت تمامی دلسوزان در امر تعلیم و تربیت استفاده کنیم و موضوع مشارکت در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: مردمی سازی آموزش و پرورش از سیاست‌های دولت است که در این زمینه در قم نیز گام‌هایی برداشته شده است.

رحیمی بیان کرد: یکی از مواردی که در بیانیه گام دوم به نسل جوان تاکید شده موضوع امید است و ضرورت دارد تا محتوای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برای همه اقشار جامعه از حمله دانش آموزان تبیین شود.

رحیمی در ادامه افزود: آموزش و پرورش دارای ظرفیت‌های درونی و بیرونی است که حوزه‌های علمیه از جمله آنان است که در مسوولیت‌ها و عرصه‌های مختلف نشان تعلیم و تربیت را یاری می‌کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان قم بیان داشت: باید ظرفیت‌های حوزه علمیه را به درستی شناخت و در راستای پیشبرد اهداف آموزش و پرورش کشور از آن بهره برد.

کد مطلب 5966658

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