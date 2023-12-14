به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه امروز پنجشنبه طی نشست خبری مشترک با جیحون بایرام اف، همتای خود از جمهوری آذربایجان در باکو اعلام کرد: انتظار داریم واشنگتن بیش از این مانع تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل درباره فلسطین نشود. در حال حاضر تنها آمریکا بین آتش‌بس و کشتار غزه قرار دارد.

وزیر امور خارجه ترکیه در این نشست خبری مشترک درباره تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در باره برقراری آتش بس در نوار غزه گفت: شاهد حمایت از فلسطین از سوی بسیاری از کشورها که در رأی گیری قبلی رأی منفی یا ممتنع داده بودند، هستیم. این به وضوح اراده جامعه بین‌ المللی برای پایان دادن به ظلم را نشان می‌دهد.

هاکان فیدان در ادامه تاکید کرد: اما این کافی نیست. انتظار داریم ایالات متحده بیش از این مانع تصمیم گیری‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال فلسطین نشود.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین درباره روابط آنکارا و ایروان نیز تصریح کرد: هیچ مانعی در خصوص عادی سازی روابط ترکیه با ارمنستان نمی بینیم، منتظر تکمیل روند توافق صلح میان باکو- ایروان هستیم.

این در حالیست که وزیر امور خارجه ترکیه امروز در باکو با الهام علی اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان هم دیدار و رایزنی کرد.