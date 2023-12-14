اردبیل قابلیت تبدیل به قطب گردشگری زمستانی را در کشور دارد

حسن محمدی ادیب در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: توسعه تاسیسات گردشگری زمستانی از جمله پیست‌های اسکی در راستای خروج استان از گردشگری فصلی اتفاق می‌افتد.

وی با اشاره به توسعه پیست های اسکی استان در راستای رونق گردشگری زمستانی گفت: عملیات اجرایی پروژه پیست اسکی اوجور سرعین تقریبا به اتمام رسیده است و پس از اجرای راه دسترسی، این مجموعه می‌تواند به عنوان یکی از پیست‌های مطرح کشور مورد استفاده علاقمندان قرار بگیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اردبیل عنوان کرد: پیست اسکی آلوارس مهرگان نیز به عنوان قدیمی‌ترین پیست اسکی استان آماده میزبانی علاقمندان و گردشگران است و برای سال‌های آتی این مجموعه نیز برنامه‌های توسعه‌ای دارد.

محمدی ادیب افزود: باید تسهیل‌گر سرمایه‌ گذاران باشیم و زیرساخت‌های مناسب برای صاحبان سرمایه فراهم کنیم تا بتوانند سرمایه‌گذاری لازم را در استان انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: با بهره برداری از پیست های اسکی در حال ساخت و اینکه شهرستان سرعین با دارا بودن شرایط خاص تمام آیتم های لازم برای گردشگری زمستانی را دارد و می تواند با توسعه این ویژگی ها به قطب گردشگری زمستانی تبدیل شود.