هشت ورزشکار ایران برای المپیک زمستانی بورسیه IOC شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بورسیه کردن ورزشکاران طرحی است که کمیته بین المللی المپیک برای هر یک دوره‌های المپیک اجرا می‌کند و طی آن ورزشکاران منتخب کشورهای عضو برای حضور در میادین کسب سهمیه تحت حمایت مالی این کمیته قرار می‌گیرند.

طرح حمایتی و مالی IOC در مورد بورسیه کردن ورزشکاران همچون المپیک تابستانی برای بازی‌های المپیک زمستانی هم اجرا می‌شود. در همین راستا و برای دوره پیش روی بازی‌های المپیک زمستانی، هشت ورزشکار منتخب فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی با انعقاد قرارداد رسمی بورسیه کمیته بین المللی المپیک شده‌اند.

بورسیه شده‌های اسکی و ورزش‌های زمستانی شامل چهار نفر در بخش مردان و چهار نفر در بخش بانوان در دو رشته المپیکی صحرانوردی و آلپاین هستند. این ورزشکاران عبارتند از:

* دانیال ساوه شمشکی (صحرانوردی)

* سمانه بیرامی باهر (صحرانوردی)

* فرنوش ساوه شمشکی (صحرانوردی)

* مریم کیا شمشکی (آلپاین)

* محمد ساوه شمشکی (آلپاین)

* مهدی تیر (صحرانوردی)

* محمد کیا دربندسری (آلپاین)

* صدف ساوه شمشکی (آلپاین)

بیست و ششمین دوره بازی‌های المپیک زمستانی سال ۲۰۲۶ در ایتالیا برگزار می‌شود. هشت ورزشکار ایران بورسیه IOC برای این بازی‌ها شده‌اند

قرارداد بورسیه این ورزشکاران به تازگی و پس از نهایی شدن با کمیته ملی المپیک منعقد شده و به همین دلیل هنوز پرداختی به این ورزشکاران انجام نشده است اما زمان این قرارداد آبان گذشته تا بازی‌های المپیک ۲۰۲۶ را در بر می‌گیرد.

در صورتیکه در این بازه زمانی فرصت شانس کسب سهمیه برای ورزشکاری به طور کامل از بین برود، بورسیه او قطع خواهد شد.

بیست و ششمین دوره بازی‌های المپیک زمستانی ۶ تا ۲۲ فوریه سال ۲۰۲۶ به میزبانی ایتالیا و در میلان و کورتینا برگزار می‌شود. مسابقات قهرمانی جهانی در سال ۲۰۲۵ یکی از میادین کسب سهمیه برای این بازی‌ها به حساب می‌آید. هنوز محل و زمان دقیق برگزاری این دوره رقابت‌های جهانی مشخص نیست.

دوره پیشین بازی‌های المپیک زمستانی سال ۲۰۲۲ به میزبانی چین برگزار شد. برای آن دوره بازی‌ها چهار ورزشکار ایران بورسیه کمیته بین المللی المپیک شده بودند. کاروان ایران به صورت محدود و با ترکیب عاطفه احمدی، حسین ساوه شمشکی (اسکی آلپاین) و دانیال ساوه شمشکی (اسکی صحرانوردی) در آن دوره بازی‌ها شرکت کرد که از میان آنها دانیال ساوه شمشکی برای این دوره بازی‌ها بورسیه شده است.

حسین ساوه شمشکی یکی از دو پرچمدار کاروان سه نفره ایران در المپیک زمستانی ۲۰۲۲ چین بود که نتیجه تست دوپینگ او مثبت اعلام شد و اینگونه با وجود شرکت در مراسم افتتاحیه از حضور در بازی‌ها بازماند. همچنین سید ستار صید یکی از اسکی بازان اعزامی بود که به دلیل کرونا از ترکیب کاروان ایران کنار گذاشته شد و دانیال ساوه شمشکی جایگزین او شد.