به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حبیبالله شعبانی در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه در همدان بیان کرد: در آستانه انتخابات مسئولان و سیاستمداران و فعالان رسانهای را به تقوای الهی دعوت میکنم و باید بدانیم گاهی اطرافیان یا شخصیتها گاهی دین و آخرت خود را به دنیای دیگران میفروشند در حالی که باید خود را در پیشگاه خداوند قرار دهیم و هر سخنی را براحتی به زبان جاری نکنیم.
وی یادآور شد: نقل و قولهای غیر واقعی و بی اساس را در فضای سیاسی آن ری خلاف آموزههای دینی ما است و باید در قضاوتها مراقبت کنیم.
امام جمعه همدان یادآور شد: وقتی ولی خدا در جامعه حاکم شود بستر در جامعه برای زعمای دین آماده خواهد شد و حرف آنها مطرح، صداهای شیطان خاموش و فرصتها از ابلیس گرفته میشود و صدای حق شنیده میشود و در مسیر توحید قرار میگیریم.
حجت الاسلام شعبانی در ادامه بابیان اینکه وقتی پیامبر گرامی اسلام رحلت کردند برخی ولی منتخب خدا را کنار زدند و به انتخاب خدا احترام نگذاشتند خاطرنشان کرد: یکی از مصیبتهایی که ۱۴۰۰ سال است بشریت با آن مواجه است عدم احترام به انتخاب خدا است.
وی با اشاره به اینکه خدا برای بشر حضرت علی را انتخاب کرده بود افزود: اما برخی در سقیفه، انتخاب خدا را کنار گذاشتند و خود مردم دوباره انتخابات کردند و این مساله مشکلات بسیاری برای بشریت ایجاد نمود.
حجت الاسلام شعبانی متذکر شد: وقتی امام از ولایت فقیه صحبت به میان میآورد بدان معنا است که اجرای احکام الهی را به ما یادآوری میکند و فقیه به دلیل احاطه به احکام الهی به اجرای آن موظف میکند.
امام جمعه همدان تصریح کرد: بعد از رحلت پیامبر جریان نفاق در جامعه تقویت شد و هر وقت در جامعه جریان نفاق تقویت شود یک رابطه معکوس با ولایت خدا در جامعه شکل خواهد گرفت که لباس دین کهنه میشود، گمراهان ساکت به سخن می آیند، فرصتطلبها میداندار میشوند و صدای جریان کفر و نفاق بلند میشود.
حجت الاسلام شعبانی در پایان بابیان اینکه ارج گذاشتن به مقام شهدا وظیفه شرعی ما است گفت: مراسم وداع با شهدای گمنام در سطح استان همدان برگزار خواهد شد.
