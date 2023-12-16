رشد ۱۵۲ درصدی کالاهای ترانزیتی از مبدا گمرکات کرمانشاه

علی اصغر عباس زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان وزن کالاهای ترانزیتی از مبدا گمرکات استان کرمانشاه در هشت ماهه سال جاری، اظهار کرد: در این مدت ۲ میلیون ۳۰۲ هزار و ۴۰۴ تن کالای ترانزیتی به ارزش ۹۰۶ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۶۷۰ دلار از گمرکات استان کرمانشاه صادر شده است.

وی افزود: این میزان کالا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن ۲۱۹ درصد افزایش و از لحاظ ارزش ۱۵۲ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرک کرمانشاه تصریح کرد: گمرک پرویزخان با ۸۸۰ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۴۷ دلار به وزن ۲ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۲۹۵ تن از مجموع کالای ترانزیتی مبدا گمرکات استان کرمانشاه سهم ۹۷ درصدی ارزش و سهم ۹۸ درصدی وزن را به خود اختصاص داده است.

عباس زاده ادامه داد: مجموع میزان کالای ترانزیتی از مبدا گمرک پرویزخان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث وزن ۲۱۴ درصد رشد و از لحاظ ارزش ۱۴۸ درصد افزایش داشته است.

وی به سهم گمرک خسروی از مجموع کالای ترانزیتی مبدا گمرکات استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: این گمرک نیز از لحاظ ارزش سه درصد و از حیث وزن ۲ درصد رشد داشته که در مجموع مقدار آن ۲۵ میلیون و ۷۰۸ هزار و ۶۲۳ دلار به وزن ۴۳ هزار و ۱۰۹ تن کالای ترانزیتی در هشت ماه گذشته داشته است

عباس زاده به عمده کالاهای ترانزیتی خارجی از مبدا گمرکات استان کرمانشاه اشاره و عنوان کرد: مازوت، نفتا، روغن صنعتی بیتومین کالاهای ترانزیتی خارجی و عمده کالای ترانزیت داخلی از مبدا این گمرکات نیز ضایعات کارتن بوده است.