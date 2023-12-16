داور دیدار استقلال و پرسپولیس ۳بار درخواست داوران عراقی را رد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر سلیمانی در خصوص استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی VAR در مسابقات لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: تکنولوژی استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی از سال ۱۹۹۰ توسط فدراسیون جهانی فوتبال فیفا آغاز شد و اکنون در دنیای فوتبال مورد استفاده قرار می‌گیرد. هرکسی که پشت این سیستم می‌نشیند باید به قدری تجربه داشته باشد که بتواند به داور وسط که قاضی میدان است، کمک کند.

او ادامه داد: اعتقاد من بر این است داورانی که در اتاق VAR حضور دارند یا باید در سطح داور وسط باشند یا از بالاتر باشند، خیلی از اتفاقات هر بازی به تصمیمات داوران VAR بستگی دارد. در تمام مسابقات جام جهانی و رقابت‌های اروپایی حداکثر داورانی که پشت سیستم کمک داور ویدویی نشسته‌اند حداکثر دو بار داور را فرا می‌خوانند تا خودش مجدد صحنه مورد نظر را بازبینی کند و تاکنون بیشتر از دو بار چنین اتفاقی در هر بازی رسمی و مهم رخ نداده است.

داوران اتاق VAR باید تصمیمات مستقلی بگیرند

کارشناس داوری افزود: داوران اتاق VAR باید در بیشتر صحنه‌ها خودشان تصمیم بگیرند نه اینکه سر هر صحنه‌ای داور را به سمت مانیتور بکشانند تا او صحنه را بازبینی کند. مسؤولان فوتبال کشورمان از همین حالا باید آموزش اصولی برای داوران در نظر بگیرند تا کسانی که مسؤول نشستن پشت سیستم کمک داور ویدئویی هستند از خود داور وسط از سطح بالاتری برخوردار باشند. منکر اشتباهات VAR نیستم حتی در دیدارهای بزرگ که نمونه بارز آن می‌توان به دیدار تیم‌های لیورپول و تاتنهام اشاره کرد اما منظورم این است که اگر داور قرار است ۱۰ اشتباه در بازی داشته باشد باید با کمک این سیستم اشتباهات خود را نهایتاً به یک عدد برساند.

سلیمانی در پاسخ به این سوال که آموزش VAR فقط باید مختص داوران باشد یا مربیان، بازیکنان و هواداران هم باید در خصوص این سیستم آموزش ببینند، بیان کرد: بازیکنان به هیچ وجه اجازه ندارند که بابت هر صحنه به سمت داور هجوم ببرند تا او را وادار به استفاده از بازبینی صحنه کنند. داوران وسط اول برای برخوردهای مشکوک به پنالتی در محوطه جریمه و عبور توپ از خط دروازه باید از VAR استفاده کند، دوم در خصوص قرارگیری بازیکنان در منطقه آفساید است که اگر داوران اتاق VAR نتوانند تشخیص دهند از داور وسط می‌خواهند تا در این باره تصمیم نهایی را بگیرد؛ سوم در مورد استفاده از کارت قرمز است که سیستم کمک داور ویدئویی وارد صحنه می‌شود و باید دخالت کند.

بازیکن استقلال باید اخراج می‌شد

کارشناس داور در مورد برخورد امید حامدی فر بازیکن استقلال با شهاب زاهدی مهاجم پرسپولیس در دقیقه ۶۰ دربی صد و دوم که اعضای پرسپولیس اعتقاد به اخراج بازیکن استقلال را داشتند، گفت: در آن صحنه بازیکن استقلال باید با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین بازی اخراج می‌شد و من عدم اخراج این بازیکن را تقصیر داوران VAR می دانم و بارها در صحبت‌های خود به خداداد افشاریان (رئیس کمیته داوران) هشدار داده بودم که داوران عراقی برای استفاده در این بازی آن هم در اتاق VAR بسیار سطح پایینی دارند و از اهمیت دربی با خبر نیستند، این دو داور نه تنها به موعود بنیادی فر کمک نکردند بلکه دخالت‌های بیجایی هم در کار او می‌کردند. بنیادی فر در این بازی ۴ بار به مانیتور کنار زمین مراجعه کرد که نشان از ضعف بزرگ این داوران است.

باشگاه‌ها باید به مربیان و بازیکنان خود آموزش VAR دهند

حیدری ادامه داد: در صحنه خطای حامدی فر روی زاهدی، یا اتاق VAR به بنیادی فر گفته که باید بازیکن استقلال اخراج شود و این داور از این کار سرباز زده یا اینکه آنها در این مورد مشورتی به بنیادی فر نداده‌اند. اطلاع دارم که بنیادی فر در ۳ صحنه خواسته داوران عراقی را رد و به آنها بی اعتنایی کرد. بازیکن استقلال با کف کفش خود مستقیم روی مچ پای بازیکن پرسپولیس رفت و بدون شکت باید کارت قرمز مستقیم می‌گرفت حالا شاید به دلیل جو بازی و فشارهایی که روی بنیادی فر بود او این تصمیم را نگرفت.

او خاطر نشان کرد: حتماً باید باشگاه‌ها آموزش‌هایی را برای بازیکنان خود در نظر بگیرند، همیشه تجربه‌های اول دارای ایراداتی است و امیدوارم در آینده اگر بخواهند از این سیستم در مسابقات داخلی استفاده کنند چنین اشتباهاتی رخ ندهد.