به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه هفته پنجم تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس که صد و دومین دربی این دو تیم بود پنجشنبه ۲۳ آذر در ورزشگاه آزادی تهران و به قضاوت موعود بنیادی فر برگزار شد که در پایان دو تیم به تساوی یک به یک رسیدند. امید عالیشاه (۷۸) برای پرسپولیس و کوین یامگا (۷+۹۰ - پنالتی) برای استقلال گل زدند.

سهراب انتظاری بازیکن اسبق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در رابطه با این دیدار بیان کرد: دربی صد و دوم را می‌توانیم به دو ۱۵ دقیقه ابتدایی و انتهایی تقسیم کنیم. در این نیم ساعت هواداران دو تیم بازی خوبی را از بازیکنان شاهد بودند و در سایر دقایق، دیدار با کیفیتی را ندیدیم و دربی بسیار بی کیفیت و بی روحی بود.

او ادامه داد: بازیکنان هر دو تیم استقلال و پرسپولیس محتاط بازی می‌کردند و به دنبال کسب نتیجه تساوی بودند. ترس از شکست در نحوه بازی هر دو تیم نمایان بود و سبک بازی استقلال و پرسپولیس در سال‌های اخیر گواه این موضوع بوده است.

کارشناس فوتبال افزود: امید عالیشاه یکی از بهترین بازیکنان فوتبال ایران در چند سال گذشته است، این بازیکن در هر شرایطی به پرسپولیس کمک کرده و همیشه مفید بوده است. امید یکی از دربی بازترین بازیکنان حال حاضر دو تیم استقلال و پرسپولیس به شمار می‌رود و در برابر استقلال هم نمایش باکیفیتی را از خودش نشان داد. محمد عمری هم این پتانسیل را دارد که بتواند خوش بدرخشد و باید در دیدارهای آینده برای خود موقعیت سازی کند تا دل هواداران پرسپولیس شاد شود.

بازیکن اسبق پرسپولیس خاطر نشان کرد: تعویض‌هایی که گل محمدی در طول بازی انجام داد خوب بودند اما کیفیت سایر بازیکنان مانند نیمه اول نبود و آن هم به حساسیت دربی بر می‌گردد، شرایط پرسپولیس در بازی بهتر از استقلال بود و در اعلام پنالتی برای استقلال اتفاقات عجیب و غریبی رخ داد و در کل بازیکنان و عوامل تیم پرسپولیس از کسب این نتیجه تساوی ناراحت بودند.

انتظاری درباره استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی در این بازی گفت: VAR می‌تواند به داور در بخشی از قضاوت او مانند اعلام آفساید و … کمک کند نه اینکه داور سر هر صحنه‌ای که در بازی به وجود می‌آید از VAR کمک بگیرد. ما در این دربی شاهد تصمیمات عجیب و غریب از موعود بنیادی فر بودیم. اگر می‌خواهند از VAR به اینگونه استفاده کنند، بهتر است از همین حالا این سیستم را جمع کنند چون هیچ سودی برای فوتبال ایران نخواهد داشت.

او افزود: داور به دلیل اینکه بتواند جو بازی را آرام کند و هجمه‌ها علیه خود از سوی استقلالی‌ها را کم کند در صحنه نقش بر زمین شدن آرش رضاوند اعلام پنالتی کرد. ای کاش مسؤولان فدراسیون فوتبال که از VAR در این بازی استفاده کردند، داور خارجی می‌آوردند چون داوران داخلی تجربه استفاده از این سیستم را ندارند و به آن مسلط نیستند.

انتظاری تصریح کرد: در مرحله اول باید آگاهی‌های لازم را به بازیکنان و مربیان در خصوص استفاده از VAR را بدهند و بعد از این سیستم در بازی‌ها استفاده کنند الان هرچه بگوییم فایده‌ای ندارد و نتیجه بازی عوض نخواهد شد اما پرسپولیس از داوری لطمه دید.